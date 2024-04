Analüütikute sõnul liigub Slovakkia praegu selgelt Ungari mudeli suunas

Mida aeg edasi, seda enam hakkasid presidendikandidaat Peter Pellegrini õhtusel valimisüritusel Doonau-äärses restoranis kõlama rõõmuhõiskeid.

Kui ligi pooled hääled olid loetud, näitasid need esialgu kindlalt Peter Pellegrini võitu ja ta sai rahulolevalt intervjuusid anda. Võit tuli lõpuks 53 protsendiga läänemeelse vastaskandidaadi endise diplomaadi ja välisministri Ivan Korcoki 47 protsendi vastu.

"Ma teen kõik, et hoida Slovakkia rahu poolel ja mitte sõja poolel, ükskõik mida kriitikud ütlevad. Ja las ükskõik, kes mind kritiseerib, teeb seda nii palju kui ta tahab. Ma olen veel kord tänulik Slovakkia kodanikele," lausus Pellegrini.

Rahujutt on praktikas tähendanud näiteks seda, et poole aasta eest võimule tulnud Pellegrini partei Hlasi ja peaminister Robert Fico SMER partei liit on lõpetanud Ukraina sõjalise toetamise. Ivan Korcok ütles, et see aitab lihtsalt kaasa Venemaa võidule, misjärel teda süüdistati sõjaõhutamises.

"Valimisi saab võita ka nii, et muuta teine kandidaat, täpsemalt siis mina, sõjakandidaadiks. Ma ei unusta seda," lausus Korcok.

Valimised näitasid taas, et Slovakkia on teravalt lõhestunud läänemeelsete ja Kremli-sõbralike vaadete vahel.

"Mina olen Ukraina-positiivne, ma vihkan Venemaad või mulle ei meeldi Venemaa, ma ei tea, kuidas paremini öelda. Ja minu jaoks oli oluline, et president oleks opositsioonis valitsusega," ütles Josef.

"Minu jaoks oli oluline, et lapsi ei tõmmata sõtta. Jah ma olen nõus. Me kardame sõda. Meil on viis lapselast, me tahame, et nad kasvaksid rahus," rääkisid Lubica ja Štefan.

"See oleks hea, kui Ukraina kaotab. Nad on selles olukorras oma süül. Keda selles siis veel süüdistada?" leidis Milan.

"Üldine meeleolu on selline, et proovime kõigest eemale hoida, mis on muidugi tänases maailmas, 21. sajandil agressorriigi Venemaaga sügavalt problemaatiline arvamus, aga see on enamuse arvamus. Aga tegelikult ei huvita Robert Ficot nii palju Venemaa sõda Ukrainas või geopoliitika üldiselt. See, mis talle tegelikult korda läheb, on soov tugevdada oma oligarhilist ja ma ütleksin isegi et maffiariiki," lausus Bratislava Poliitikainstituudi president Michal Vašecka.

Nii on Fico valitsus esimestel võimukuudel asunud tugevdama kontrolli õigussüsteemi üle ja võtnud sihikule rahvusringhäälingu. Analüütikute sõnul liigub Slovakkia täistuuridel Ungari mudeli suunas. Presidendilossi uue peremehe valikuga andis rahvas sellele heakskiidu.