Saksa tööstustoodang pöördus kasvule

Bloomberg märgib, et tegelik tööstustoodangu kasv oli kiirem kui ühegi küsitletud majandusteadlase pakutud arv. Tööstustoodangu kasv annab lootust, et Saksa majandus võib hakata majanduslangusest väljuma.

Siiski püsib Saksa tööstustoodang jätkuvalt allpool pandeemiaeelset taset. Saksa majandusele avaldas arvestatavat mõju energiahindade järsk kasv, mis järgnes Venemaa sissetungile Ukrainasse.

Hiljuti kahjustasid Saksa majandust kaubanduspartnerite nõrk nõudlus, intressimääradega seotud kõrged laenukulud ning valitsuse majanduspoliitika umbmäärasus.

"Saksa tööstusnäitajad viitavad stagnatsiooni lõpule esimesel kvartalis. Pärast esimese kvartali kahe esimese kuu andmete saabumist, on lõpuks ometi põhjust mõõdukaks optimismiks, et vähemalt tsükliline langus on lõppemas," ütles panga ING makromajanduse valdkonna juht Carsten Brzeski.

Samuti paranes märtsis ettevõtete juhtide kindlustunne, selgub Ifo instituudi uuringust. Peamiseks põhjuseks on ootus, et Euroopa Keskpank hakkab lähiajal langetama intressimäärasid, mis muudab laenutingimused soodsamaks.

Bloombergi küsitletud majandusteadlased ennustavad, et Saksa majandus langes esimeses kvartalis 0,1 protsenti. Eelmise aasta viimases kvartalis langes Saksa majandus 0,3 protsenti. Siiski viitab Bloomberg Economicsi värske mudel, et Saksamaa võib esimeses kvartalis majanduslangust vältida.