Saksamaa äriusaldus langes juunis ootamatult

Ifo instituudi igakuine äriusalduse indeks, mis põhineb umbes 9000 firma küsitlemisel, langes mai 89,3 punktilt 88,6 punktile juunis.

See tulemus oli vastupidine lootustele, et Euroopa suurim majandus on tugeva taastumise kursil. Analüütikud olid prognoosinud juuni tulemuseks 89,8 punkti.

"Saksamaa majandusel on raskusi stagnatsioonist ülesaamisel," ütles Ifo president Clemens Fuest.

Saksa valitsus tõstis aprillis selle aasta majanduskasvu prognoosi 0,2 protsendilt 0,3 protsendile. Oma prognoosi on veidi tõstnud ka Ifo.