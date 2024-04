Pärnu tahab anda Munalaiu ja Manilaiu vahelise liiniveo erakätesse

Munalaiu ja Manilaiu vahelise, umbes 800 meetri pikkuse liini vedu korraldatakse jäävabal perioodil kümnekohalise mootorpaadiga ja talvisel ajal hõljukiga. Pärnu linn soovib vedude korraldamise anda linnafirmalt erakätesse.

"Me oleme täna ikkagi mures selle masinapargi pärast, mis meil on, kuna meil endal puudub kompetents ja teadmine. /.../ Praegu on tekkinud ka olukordi, mil tehnilistel põhjustel näiteks talvekuudel hõljuk ei saa väljuda ja me peame siis otsima alternatiive kuskilt mujalt turult," selgitas Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Aastas tehakse saarele umbes 1400 reisi ja reisijaid on aastas keskmiselt 4000. Vedude korraldamise kulu on aastas umbes 115 000 eurot, millest linn on seni katnud 55 000 ja riik 60 000.

Linn soovib vedaja leidmiseks korraldada riigihanke ja sõlmida uue vedajaga lepingu kaheks aastaks.

"Lähtuvalt linna eelarvestrateegiast linn vaatab, kui kaugele me selle hankega minna saame ja mida me selle teenuse eest tasuda saame," ütles Talviste.

Kui luba saadakse, viib hanke läbi Pärnu ühistranspordikeskus.

"Meie prognoosi kohaselt hind odavam küll ei tule selle järgneva kaheaastase lepingu puhul. /.../ Reisija poolt makstavad hinnad kehtestab nagunii linnavolikogu ja tõenäoliselt sellise sõitjate arvu jooksul aastaringselt olulist rahalist katet piletimüügist ei tule. Kallimaks läheb eelkõige tellijale ehk linnale," rääkis Pärnu ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Ta leiab, et kuna teenuse maht ei ole suur, ei pruugi pakkujate huvi väga suur olla.

Üks võimalikest pakkujatest on Kihnu Veeteed, kes korraldab Kihnu ja mandri vahelist laevaliiklust ja veab raskeveoseid ka Manija saarele.

"Konkurentsipõhiselt selle toimetamine on minu arvates hea plaan. Konkurents, kui ta ei too madalamat hinda, siis ta võib tuua kvaliteetsema teenuse. /.../ Kuna me juba nendes sadamates nii ehk naa opereerime, siis loomulikult oleme huvitatud sellest. /.../ Meil ka tegelikult kontakt selle kogukonnaga on olemas ja väikeste liinide puhul on see üldjuhul hästi oluline," rääkis Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel.

Manija elanikud on aga praeguse teenusega rahul ja tunnevad muret, et uue vedajaga võib ära kaduda senine personaalsus.

"Ma ei saa aru, miks peab seda süsteemi muutma ja lammutama hakkama. Me oleme väga rahul oma laevameestega, nemad elavad saarel, nad on operatiivsed. /.../ Kui see on ühe suure firma väike liin, siis see on enamasti ikka bürokraatlik. Linn ei ole meiega rääkinud sellest poole sõnagagi," ütles Manija saarevaht ja kogukonna esindaja Ülle Tamm.