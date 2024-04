Limonaadimaks lükkub 2026. aastasse

Terviseminister Riina Sikkut esitas valitsusele magusa joogi maksu seaduse eelnõu, kust selgub, et seadus jõustub 1. jaanuaril 2026. Algselt oli kavas seadus jõustada 2025. aasta alguses.

Ühtlasi palub minister lisada eelnõu juba selle neljapäeva, s.o 11. aprilli valitsuse istungi päevakorda.

Prognoosi kohaselt laekub maksust riigieelarvesse 2026. aastal ca 25 miljonit eurot. Eeldatakse, et maksu laekumine järgnevatel aastatel väheneb, sest magusate jookide maksustamine suunab inimesi tarbima vähem magusaid (väiksema suhkrusisaldusega ja ilma magusaineteta) jooke.

Eelnõus tuuakse välja konkreetsed maksumäärad.

Magusale joogile, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi, kuid alla 8 grammi

100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mille suhkrusisaldus on vähemalt 8 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,45 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mis sisaldab ainult magusainet või nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on alla 5 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse olenemata magusaine kogusest maksumäära 0,15 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mis sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi, kuid alla 8 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,3 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magusale joogile, mis sisaldab nii magusainet kui ka suhkrut ja mille suhkrusisaldus on vähemalt 8 grammi 100 milliliitri joogi kohta, kohaldatakse maksumäära 0,45 eurot ühe liitri joogi kohta.

Magus jook, mida tuleb tarbimiseks lahjendada või lahustada, maksustatakse tootja poolt ette nähtud soovituse kohaselt lahjendatud või lahustatud joogi koguse ja selle suhkru- ja magusainesisalduse järgi. Kui lahjendamis- või lahustamissoovitus on esitatud vahemikuna, maksustatakse magustatud jook selle vahemiku kõrgeima suhkru- või magusainesisalduse järgi selles vahemikus. Lahjendamis- või lahustamissoovituse puudumise korral maksustatakse selline magustatud jook arvestusega, et see lahjendatakse või lahustatakse vahekorras 1:6.