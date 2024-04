Silina peatas Karinši lendude tõttu riigisekretäri volitused

Läti rahvusringhääling teatas, et peaminister Evika Silina andis korralduse peatada riigikantselei direktori Janis Citskovskise volitused. See on seotud endise peaministri Krišjanis Karinši kulukate välisreisidega, asja uurivad nii riigikontroll kui ka prokuratuur.