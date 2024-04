Virumaa gümnaasiumid teevad sisseastumiskatsed pabertestidega

Virumaal korraldavad seitse riigigümnaasiumit ühised sisseastumiskatsed 20. aprillil. Gümnaasiumid ei riski enam kui tuhande sisseastuja saatmisega tõrkuvasse eksamite infosüsteemi. Gümnaasiumid pidasid paberteste isegi kindlamaks kui mõne teise veebikeskkonna kasutamist.

"Nädal aega on jäänud. Testid tuleks teise süsteemi ümber tõsta, sisestada ja peaks jõudma teha ka mingisuguse koormustestimise enne seda," ütles Narva gümnaasiumi direktor Teivi Gabriel. "Ehk siis meil on täna kindlam minna selle variandi peale, et me teame, et valmistame need testid ette paberkandjal ja et meil 20. aprillil kõik toimib," lausus direktor.

Pabertestide kasuks räägib ka varasem kogemus ning turvalisus.

"Teeme kenasti ära. Võtame harilikud pliiatsid, kirjutame testid ja kõik saab korda," sõnas Narva Eesti Gümnaasiumi direktor Irene Käosaar. "Kindel, teame kuidas hinnata, pole keeruline, teeme ühel ajal, kõik õpilased mahuvad ära koolidesse kenasti, ehk siis tundus, et see on ka õpilase vaates kõige turvalisem ja rahulikum praeguses seisus," lisas ta.

Haridusministeeriumi hinnangul on pabertestid praeguses olukorras igati õigustatud, kuid sisseastujaid alt vedanud eksamite infosüsteemist nad täielikult loobuda ei kavatseta.

"Eksamiteks kindlasti kunagi tulevikus seda kasutatakse. Millal ja kuidas see täpselt juhtub, see selgub siis kui on uuesti tehtud kogu selle süsteemile päris põhjalik riskianalüüs," rääkis haridusministeeriumi riigikoolide valdkonna juht Raivo Trummal.

Virumaa riigigümnaasiumide ühistes sisseastumiskatsetes osaleb 1053 õpilast, õppekohti on seitsme gümnaasiumi peale 820.