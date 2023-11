Eesti Ühendatud Vasakparteist saab erakond Vasakpoolsed

Erakond kirjutab kodulehel, et Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatus on valmistamas ette tegevuskava erakonna tegevuse ajakohastamiseks, et erakonnast kujuneks "tõsiseltvõetav alternatiiv vasakpoolsete vaadetega valijate jaoks".

"Tegevuskava nimetus on Vasakpoolsed 2.0 ning selle eesmärgiks on kujundada Eestimaa Ühendatud Vasakparteist tugev vasakpoolne jõud Eesti poliitikamaastikul – Erakond Vasakpoolsed," seisab erakonna kodulehel.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmete üldkoosolek toimub 2024. aasta 3. veebruaril. Valitakse erakonna juhatus ja esimees. Samuti kinnitatakse erakonna programm ning põhikirja muudatused.

Erakonna kodulehel on praegu märgitud erakonna poliitikajuhina Jane Priimägi.

Harju maakohtu määrusega on erakonna juhatuse asendusliikmeks määratud Keijo Lindeberg, kes ise on hoopis erakonna Parempoolsed liige.

Juhatuse liige: äkki erakond vajaski käivitamiseks parempoolset vaadet

Lindeberg ütles ERR-ile, et ta ei näe selles probleemi, et üht erakonda juhtides kuulub ta teise erakonna ridadesse.

"Ühte rolli ma täidan kui advokaat, teist kui eraisik. Advokaadi töö on esindada klienti, antud juhul on kliendiks erakond. Mina kui juhatuse asendusliige olen ikkagi eelkõige organisatoorne juht," lausus ta.

ERR küsis, kas ei tundu kurioosne, et üks Parempoolsete liige toimetab vasakpoolsete erakonna juhtkonna ridades. "Äkki see erakond vajaski sellist parempoolset vaadet, et need asjad korda saada. See erakond on ju olnud siin suhteliselt problemaatilises seisus juba aastaid. Ongi hea, et on natuke teistsuguse vaatega inimene juhtimas, äkki siis läheb erakond tööle ka," vastas Lindeberg.

Lindeberg rõhutas, et on küll Parempoolsete liige, aga mitte kuigi aktiivne. Samuti ei kuulu ta kuhugi esinduskogusse ega kandideerinud ka riigikogu valimistel.

Lindeberg rääkis, et erakonna vahetamise peale ta mõelnud ei ole. "Minu maailmavaadet näitab ikkagi see, millise erakonna liige ma olen, aga enda juhatuse liikme rolliga olen ma väga rahul, on täitsa põnev," sõnas ta.

Erakonna tuumik tekkis kommunikatsioonijuhi konkursist

Lindeberg rääkis, et on võtnud tööle kommunikatsioonijuhi ja lisaks loonud erakonnale tuumiku, kes tegeleb poliitilise sisuga.

"Kui ma augustis sain erakonna juhatuse liikmeks, siis kuskil septembris sain hakata ülesandeid täitma. Minu esimene ülesanne oli leida inimene, kes sisemise poolega tegeleb, ehk kommunikatsioonijuht. Ja tegelikult see tänane tuumik ongi tekkinud läbi kommunikatsioonijuhi tööle kandideerimiste," rääkis Lindeberg.

Lindeberg ütles, et erakonna poliitiline soov on olla Eesti esimene ja ainukene vasakpoolne erakond. Tema sõnul on erakond seisukohal, et täna Eestis ühtegi teist vasakpoolset erakonda ei eksisteeri. "Kui me näiteks vaatame sotse, siis sotsid on niivõrd-kuivõrd vasakpoolsed, kuni Reformierakond teeb neile ettepaneku sõlmida koalitsioonileping. Pärast seda jääb maailmavaade tagaplaanile," lausus Lindeberg.

Kõige lähedasemaks konkurendiks peab Lindeberg Vasakpoolsetele Eestimaa Rohelisi.

Vasakpoolsed Eesti välis- ka julgeolekupoliitilist kurssi kahtluse alla ei sea

Lindeberg rääkis, et näiteks praegust Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist kurssi erakond kahtluse alla ei sea. "Pigem on meie teemad sisepoliitilised, sellise vähemkindlustatud ja tavalise tööinimese tähelepanuta jätmine," sõnas ta.

Ta lisas, et täna on erakond võtnud suuna, et keskenduda nooremale valijale vanuses 20 kuni 30.

Lindebergi volitused juhatuse liikmena lõppevad hetkel, kui juhatus saab valitud.

Äriregistri andmetel on 21. novembri seisuga erakonnas 559 liiget.