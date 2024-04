Bolti hinnalangetus tuleb platvormi taksojuhtide taskust

Bolt langetas aprillist klientidele taksohinda, ent see hinnavahe tuleb nende platvormil sõitvate taksojuhtide taskust. Kuna Bolti taksojuhtide hulk on viimase poole aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud, pole neil ka midagi teha.

Bolti taksojuhid on vihased, sest aprillist langetatud sõidutariifid on küll soodsad klientidele, ent võetakse nende taskust, mitte platvormipidaja vahendustasu arvelt.

"Kõik läheb kallimaks, ainult taksohindu alandatakse. Siin pole mingit loogikat," sõnas Bolti taksojuht. "Meie tasu on jäänud palju väiksemaks. Mitte töötasu, vaid teenistus. 30 protsenti ikka, kui mitte rohkem. Varem oli kilomeetritasu, millele lisandus minutitasu. Nüüd kaotati minutitasu arvestus ära," lisas ta, kinnitades, et hinnalangetus tuli autojuhtide teenistuse arvelt.

"Varem nad muutsid seda süsteemi, et tõstsid vahendustasu 20 protsendi pealt 25 protsendile, natukene tõstsid siis sõidutasu, miinimumarvet ja sõidualustusatasu. Siis nüüd võetakse hindu alla, aga vahendustasu jääb samaks. Nii et kokkuvõtteks arvestatav mõju," selgitas teine Bolti taksojuht, kelle hinnangul on tema sissetulek muudatuste järel vähenenud 30 või 40 protsenti.

"Kui teenid 1000 eurot, siis 250 sellest võtab Bolt vahendustasuks ja 220 eurot läheb maksudeks. Nii et kokku 470 eurot annad lihtsalt ära. Endale jääb 530. Sellest veel 130 kulub kütusele ja palju siis kätte jääb? 400 eurot," rääkis kolmas Bolti taksojuht.

"Ma arvan, et umbes 700-800 eurot tuleb vahe võrreldes varasemaga. See on suur summa," lisas ta.

"Aktuaalne kaamera" rääkis kümmekonna juhuslikult valitud juhiga. Oma nime ja näoga keegi neist kaamera ette tulla ei söandanud, sest karistuseks blokeerib Bolt nende ligipääsu platvormile.

Bolt põhjendas hinnalangetust sooviga tuua juurde kliente, sest viimase poole aastaga on juhtide hulk platvormil plahvatuslikult kasvanud.

"Palju sõidab ukrainlasi, kes on sunnitud siin töötama, väga palju näete tumedanahalisi juhte, väga paljud vedajad on ka Aasiast," ütles Bolti autojuht, kelle sõnul on eestlastest Bolti taksojuhte vähe.

"Kui juhtide arv on suurenenud ja tellimuste arv on sama, siis suurem arv juhte teeb sama ja selle tulemusel teenistus väheneb. Ja ainus komponent seda muuta ei ole mitte hindu tõsta, sellepärast et siis jääb neid tellimusi veel vähemaks, vaid on ikkagi tellimuste arvu juurde saada," selgitas Bolti sõidujagamisteenuse juht Oscar Rõõm.

Autojuhid aga ütlevad, et kliente juurde tulnud ei ole, üksnes nemad peavad veel rohkem tööd tegema, et oma teenistus kätte saada.

"Naljaga pooleks, kuskil 300 tundi kuus või 400 tundi äkki (peaks põhisissetuleku teenimiseks kuus tööd tegema). On juhte, kes sisuliselt magavad autos," tõdes üks Bolti autojuhtidest.

"Selleks, et jääks nädalas kätte 400 eurot, on vaja sõita seitse päeva nädalas, ilma puhkepäevadeta," sõnas teine juht.

Kui tavatöötajat kaitseb ületöötamise eest seadus, siis Bolti taksojuhte mitte, sest nad kasutavad Bolti platvormi ettevõtjatena. Samuti ei taha Bolt piirata seda, kui palju juhte korraga teenust osutada saab.

"Meie autod ja juhid on siis kiiremini kättesaadavad, sest juhte on rohkem. Me saame teenust odavamalt pakkuda ja sealt tulenevalt suureneb nõudlus, mis parandab teenistust, mis siis omakorda jälle tekitab rohkem juhte ja huvilisi. Sellisena me seda ratast pöörlemas näeme," ütles Rõõm.