Ametnikueetika nõukogu arutab Bolti juhtumit

Taro märkis, et kuna Bolti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lobitöö juhtum on tõstatanud küsimuse ametnikueetika oluliste väärtuste järgmise osas.

"Avalikkuses on tõstatunud diskussioon seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning selle asekantslerit puudutava juhtumiga Euroopa Liidu platvormitöö direktiivi väljatöötamisel ja huvikaitse läbipaistvusega selle käigus. Kajastustes on vihjatud, justkui oleks Bolt Technology OÜ teinud protsessis ministeeriumi suunal lobitööd. Kirjavahetus ega kohtumised ei ole samas olnud avalikud ning selline olukord on loonud soodsa pinnase kahtluste tekkimiseks ministeeriumi tegevuse läbipaistvuse ning ametnikueetika oluliste väärtuste järgimise osas," rääkis Taro.

Ta lisas, et olukord valmistab muret ka ametnikueetika nõukogule, kes teemat oma järgmisel koosolekul arutab.

"Eetikanõukogu üheks ülesandeks on analüüsida ametnike eetikakoodeksi rakendamist. Eetikakoodeksi põhiväärtusteks on usaldusväärsus, erapooletus, avatus ja koostöö ning seaduslikkus ning asutuste ja ametnike ülesandeks on kindlustada nende järgimine."

Taro selgitas, et valitsus kiitis 2021. aastal heaks lobistidega suhtlemise hea tava, mis küll ei näe tava rikkumise eest ametnikule ette sanktsioone, kuid seab asutuse juhile vastutuse tagada tava rakendamine ja järelevalvemeetmed.