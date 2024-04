Hiina eksport langes märtsis järsult

Reutersi küsitletud analüütikud ennustasid ainult 2,3-protsendilist ekspordi langust märtsis, impordile ennustati aga 1,4-protsendilist kasvu.

Hiina ekspordi väärtuse langus toonitab Pekingi majandusprobleeme olukorras, kui riigis kestab mitmendat aastat järjest kinnisvarasektori kriis ning tarbijate ja investorite kindlustunne on nõrk.

Siiski kasvab Hiina toodete turuosa maailmaturgudel tänu Hiinas valitsevale ületootmisele, mis viib hindu alla.

Cornelli Ülikooli majandusprofessori Eswar Prasadi sõnul on languse taga Hiina rahvusvaluuta jüaani vahetuskursi langus ning Hiina Euroopa kaubanduspartnerite nõrk nõudlus.

Ökonomistid ütlevad, et Hiina ettevõtete kasumimarginaalid langevad, sest riigi toetatud tööstussektorites nagu elektrisõidukite ja päikesepaneelide tootmine esineb selgelt ületootmist.

"Mis on oluline, on ekspordimaht, ning kui võrdleme Hiina ekspordimahte, siis need on tõusnud rekordkõrgele. Kõige tihedam hinnakonkurents leiab aset kõrgtehnoloogia valdkonnas nagu sõidukite, päikesepaneelide ja tuulegeneraatorite tootmine. Seega lööb see Saksamaa, Lõuna-Korea, Taiwani ja Jaapani majanduse pihta," ütles panga HSBC Aasia valdkonna ökonomist Frederic Neumann.

USA ja Euroopa süüdistavad Hiinat tahtlikus ületootmises ning oma kaupade kunstlikult madala ja subsideeritud hinnaga välismaal müümises. Hiina kaubanduspartnerid soovivad, et välismaal turuosa hõivamise asemel soodustaks Hiina siseriiklikku tarbimist.

Pekingi võimud pöördusid ekspordile suunatud mudeli poole pärast seda, kui minevikus kuni kolmandikuni sisetarbimise koguproduktist moodustanud kinnisvarasektorit tabas vinduv kriis. Nii loodavad Hiina ametnikud saavutada sel aastal viieprotsendilise majanduskasvu just ekspordi abil, kuigi selle eesmärgi täitumist ei pea paljud majandusteadlased realistlikuks.

Ka USA välisminister Janet Yellen päris enda hiljuti lõppenud Hiina-visiidi ajal oma Pekingi kolleegidelt, kuidas nad kavatsevad oma majanduskasvu eesmärki saavutada ilma sisetarbimist stimuleerimata.

Märtsikuine ekspordi langus järgnes tõusule jaanuaris ja veebruaris, mis oli seletatav suurema kaubavahetusega Venemaaga.

Hiina aktiivne võitlus turuosa pärast maailmaturgudel põhjustab läänes soovi saada oma ettevõtetele parema ligipääsu Hiina turule. Näiteks kavatseb järgmisel nädalal Hiinat külastav Saksamaa kantsler Olaf Scholz kutsuda Pekingit üles kaotama takistused välisfirmade osalemiseks riigihangetel.

Neumanni sõnul on Hiina odavad hinnad head tarbijatele üle maailma, samuti aitavad need ohjeldada inflatsiooni. Samas avaldab Hiina eksport ka survet teiste riikide eksporditööstusele.