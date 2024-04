Rebo: kaotustest hoolimata pole Venemaa lahingutempo langenud

Kolonel Eero Rebo rääkis kaitseministeeriumi pressikonverentsil, et Ukrainas jätkuvad sagedased lahingud, enamasti Luhanski ja Donetski suundadel.

Vene Föderatsiooni relvajõud on korraldanud roodu ja pataljoni suuruste üksuste mehhaniseeritud rünnakuid, mille käigus on nad saanud märkimisväärseid kaotusi. Aprilli algul tehtud rünnakute käigus kaotas Vene Föderatsioon 11 soomukit, sealhulgas kolm tanki.

Rebo ütles, et paranenud ilmastiku- ja maastikuolude tõttu teeb Vene Föderatsioon ilmselgeid katseid edeneda suuremate soomusüksustega.

"Vene Föderatsioon ei ole kaotustest hoolimata rünnakutempot kaotanud ja hoiab märkimisväärset initsiatiivi," lausus Rebo.

Ukrainal on vähe laskemoona ja sõdurid väsinud

Rebo rääkis, et Ukraina probleem on see, et lääne poolt ei ole saabunud oodatud suuri laskemoona tarneid ja järjest rohkem annab tunda ka sõdurite väsimus. "Hetkeseisuga siiski märke sellest, et Ukrainas oleks mingisuguseid planeerimata taandumisi või kuskil mõni üksus keelduks lahingusse minemast, ei ole," ütles ta.

Vene Föderatsioon on jätkanud Ukraina tsiviilelanikkonna terroripommitamist, ning Ukraina evakueerib piirialadelt tsiviilelanikke.

Ukraina omakorda on andnud edukaid vastulööke erinevatele Vene militaarotstarbega lennuväljadele ja naftatööstusega seotud objektidele.

Luhanski suunal on Vene relvajõud mõnevõrra edenenud Kreminna ja Lõmani vahelisel alal, kus on selle aasta jooksul kaotanud sadakond soomukit, sealhulgas ka tanke, rääkis Rebo.

"Sotsiaalmeedias on näha, et Vene pool räägib sellest, et sealt vahetatakse üksusi välja, mis tähendab seda, et olemasolevad on läbi põletatud ja tuuakse uusi asemele," lisas ta.

Donetski suunal, mis on siiani olnud kevadkampaania fookus, keskendub Venemaa läänes asuva Tšassiv Jari asula vallutamisele. "Või siis nad üritavad korraldada sama, mis Avdijivikas oli ehk siis hakata seda piiramisrõngasse võtma ja sellega suruda ukrainlased välja," täpsustas Rebo.

Tšassiv Jari ümbruses käivad peamiselt mehhaniseeritud üksuste lahingud, millega Vene Föderatsioon üritab asulat ümber piirata või edeneda selle äärelinnadesse. Rebo lisas, et Ukraina relvajõud on asula sees tugevalt kaitstud.

Lõuna pool toimuvad lahingud Avdijivika ja Marinka ümbruses, kus Vene Föderatsioon on edenenud Pervomaiski asula piirkonnas.

Zaporižžja ja Hersoni suunal hoiab Ukraina jätkuvalt sillapead, mis on tugeva kaugtule ja muude rünnakute all. "Sellel rindel ei ole rahulik – pidevalt toimuvad erinevad kokkupõrked ja seda mitte ainult kaugtulega, vaid ka otse manööverüksustega," märkis Rebo.

Venemaal toimub kevadine ajateenistuse kampaania

Rebo rääkis, et Vene Föderatsioon viib läbi kevadist ajateenistusse kutsumist ning teenistust lõpetavad ajateenijad on tõenäoliselt suure surve all, et lepingulisena jätkata. See tähendaks, aga Ukrainasse rindele saatmist.

Ukraina tegeleb samuti mehitamise küsimusega – uus mobilisatsiooniseadus ootab presidendi allkirja.

Ukraina relvajõud on kaitses ja Vene Föderatsiooni käes on taktikaline initsiatiiv, mida ta ei ole suutnud arendada läbimurdeks või suureks eduks, lõpetas kolonel.