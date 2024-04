Wolf Group ei soovi oma Vene tootmisüksuse saatuse kohta infot jagada

Ehitusvahtu tootval Wolf Groupil oli veel eelmisel aastal tehas Venemaal Moskva külje all Žurovskis, kuhu pakendeid tarnis peaministri idavedude skandaaliga seotud Eesti ettevõte Metaprint. Mis on Vene tootmisüksusest praeguseks saanud, ei soovi ettevõtte juhtkond kommenteerida.

Varem Krimelte nime kandnud Wolf Groupi kodulehel rippus veel eelmisel sügisel teave Venemaa tehase kohta ning seal oli kirjas, et Žukovskis asuv tootmisüksus on üks Venemaa juhtivaid polüuretaanvahu tootjaid.

Praeguseks kontserni kodulehelt teavet Venemaal tegutsemise kohta ei leia. Küll aga töötab jätkuvalt veebileht Krimelte.ru, mis kannab Wolf Groupi logo ja teavitab, et kontsern ühendab Euroopa juhtiva ehituskemikaalide ja -materjalide tootja Krimelte tootmis- ja kaubandusettevõtteid, mille peakontor asub Eestis.

Venekeelsel kodulehel oleva info kohaselt on tehase põhitegevus private label'iga polüuretaanvahu ja hermeetikute lepinguline tootmine.

Seda, kas tegu on aktiivselt tegutseva tootmisüksusega, ei õnnestu kontrollida – Wolf Groupi juhtkond ei soovi sellel teemal suhelda.

ERR uuris juba mullu augustis ja septembris ettevõtte juhatuse liikmetelt Jaanus Paeväljalt, Peeter Tohverilt ja Jaan Puusaagilt, kuidas nende Venemaa äril läheb ja millised on sellega edasised plaanid, kuid hoolimata korduvatest meeldetuletustest jäid küsimused vastuseta.

Kui tänavu aprilli algul selgus, et Saksa kipsplaaditootja Knauf ja betoonplokkide valmistamiseks vajalike seadmete tootja WKB Systems GmbH tarnivad ehitusmaterjale Vene okupatsioonivõimude korraldatud ehitustöödele Vene armee poolt hävitatud Mariupoli linnas, küsis ERR Wolf Groupi esindajatelt taas, mis on saanud nende Venemaa tootmisüksusest ja kas nad saavad kinnitada, et Wolf Groupi toodang ei ole Mariupolisse liikunud, kuid vastuseta jäid küsimused ka nüüd.

Wolf Groupi brändijuht Monika Kelle ütles ERR-ile, et ettevõtte juhtkond on küsimused kätte saanud, kuid teinud otsuse neile mitte vastata.

"Mitte sisu tõttu, vaid seetõttu, kuidas nad hakkavad klikimagnetina lendama," põhjendas ta. "Meil on vastused kõigile küsimustele, mis te olete saatnud, aga meie põhimõtteline otsus on, et me ei taha üldse kommenteerida."

Venemaa föderaalsele maksuametile kuuluv avalik äriregister (EGRUL) näitab, et Žukovskis tegutseb 12. aprilli 2024 seisuga Wolf Group East, mis on registreeritud 2005. aasta juulis ning see allub Moskva oblasti föderaalse maksuteenistuse piirkondadevahelisele inspektsioonile number 23. Ettevõtte peadirektor on Sergei Menših.

Wolf Group Easti andmed on viimati muutunud selle aasta 18. märtsil, mil juriidiliste isikute registris muutus teave juriidilise isiku kohta. Samasugune muudatus on tehtud ka mullu 21. septembril. Milles muudatused täpsemalt seisnesid, registris ei täpsustata.

Erinevatelt Venemaa veebilehtedelt leiab Wolf East Groupi tegutsemise kohta muu hulgas infot, et väidetavalt on seal 30 töötajat ja mullune käive oli kaks miljardit rubla ehk umbes 20 miljonit eurot, ent kas sellel infol on tõepõhi all, ei õnnestu kontrollida.

Wolf Group OÜ käive oli selle aasta esimeses kvartalis ligi 24 miljonit eurot ja töötajaid oli neil 195.

2023. aasta aruanne on kontsernil veel esitamata, kuid 2022. aastal oli nende käive 154 miljonit eurot ja kasum seitse miljonit eurot. Toonase aruande kohaselt vähendasid nad 2022. aastal Venemaa tootmisüksuse tootmisvõimsust umbes poole võrra ning seoses toorainete tarnimise, välishankijatele maksevõimaluste piirangute ning Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide tõttu reorganiseerisid majandustegevuse Venemaal ning finants- ja tegevusriskid reorganiseeriti kohaliku äriüksuse tasandile.

Metaprint, kelle peamine klient Vene turul oli Krimelte, sattus mullu avalikkuse tähelepanu alla seoses peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõttes Stark Logistics, mis jätkas Ukraina sõja ajal Venemaaga seotud äritegevust Venemaa ja mille suurosanik oli Metaprindi omanik Martti Lemendik. Skandaali tagajärjel müüs Hallik talle kuulunud Stark Logisticsi aktsiad ettevõttele tagasi.

Selle nädala alguses ütles Metaprinti omanik Martti Lemendik, et on oma Venemaa tütarettevõtte võõrandanud ja katkestanud tarned Vene partnerfirmale.