Ligi: minu allkirja Tallinna koalitsioonileppele ei tule

Reformierakonda kuuluv Tallinna linnavolikogu liige Jürgen Ligi postitas reede hilisõhtul sotsiaalmeedias, et ei allkirjasta Tallinna koalitsioonilepet.

Jürgen Ligi kirjutas reede hilisõhtul Facebookis, et ei kavatse Tallinna koalitsioonileppele alla kirjutada, sest sellisel kujul premeerib koalitsioonilepe Urmas Reinsalu (Isamaa) silmakirjatsemist.

Ligi ütles, et Reformierakonna juhatus ei aruta kohalikke koalitsioone, ja kui mõne erakonna oma seda teeb, peaks ajakirjandus sekkuma.

Tema sõnul pole riiklikult mõeldav, et kohalikku võimu, mis põhineb kohalikel valmistel, kinnitaksid parteide keskjuhatused. "Samuti nagu ükski vallavalitsus ei saa muuta põhiseadust ega valimisseadust ega dikteerida seda Toompeale, ka ei tohiks ükski parteijuht, kes pole Tallinna volikogu liige, kohalikku võimu sekkuda," kirjutas ta.

Ta lisas, et jutud, et Tallinna läbirääkimiste aines on Vene kodanike valimisõigus, oleks pidanud algusest peale välistama.

"Minu allkirja igatahes ei tule Tallinna koalitsioonilepingule, mis Reinsalu silmakirjatsemist premeerib," lõpetas Ligi.