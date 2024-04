Kõlvart: kahjuks poliitikas loeb rohkem matemaatika, mitte ideoloogia

Kõlvart ütles saates, et pühapäeval Tallinna linnavolikogus toimunu, kus linnapea õnnestus valida alles kolmandal katsel, tekitab küsimuse, kas see ongi lubatud uus euroopalik juhtimisstiil.

"Ma arvan, et täna oleks õige rääkida uutest tendentsidest. Teadaolevalt uus koalitsioon tuli loosungiga, et nüüd tuleb uus, läbipaistev, euroopalik, demokraatlik juhtimine. Ja mida me siis pühapäeval nägime? Et volikogu liikmetel ei ole valikut, et hääletatakse nii kaua, kuni tuleb vajalik tulemus. Vahepeal toimuvad koosolekud, inimesi väänatakse ja pressitakse. Siis tuleb uus voor, jälle ei ole ühte häält. Ja seda me pühapäeval nägime mitu tundi järjest. Nägime ka pilte, mida pidid volinikud tegema selleks, et tõestada enda truudust. Ja ma küsin, kas see ongi see uus euroopalik juhtimisstiil," rääkis ta.

Kõlvart ei vastanud saatejuhi küsimusele, kas ta lepib olukorraga või kaalub mingeid samme uuesti linnas võimule saamiseks.

"Ma ikkagi usun, et meil on jätkuvalt demokraatia. Volikogu peab seda otsustama. Praegu on koalitsioonil 40 häält, opositsioonil 39 häält ja see on poliitiline matemaatika. Ja kahjuks poliitikas loeb rohkem just matemaatika, mitte ideoloogia. Kahjuks," sõnas ta.

See, kui tugevad on koalitsiooni 40 häält, on koalitsiooni enda mure, ütles Kõlvart. "Nagu praktika näitab või pühapäeval volikogu istung näitas, et isegi kui keegi arvab teistmoodi või võib-olla ei soovigi toetada koalitsiooni otsuseid, siis mõne tunni jooksul leitakse argumente, et seda muuta," lisas ta.

Kõlvarti sõnul käivad sotsiaaldemokraadid pidevalt Keskerakonna fraktsiooni liikmetega rääkimas, et neid üle meelitada.

"See on väga valus teema, mis praegu toimub. Meie fraktsiooni liikmetega pidevalt võetakse ühendust ja erinevat moodi antakse mõista, et parem lahendus oleks nende jaoks – eriti nende jaoks, kes töötavad linnasüsteemis – ikkagi liituda sotsidega. Ja ma ütlen, et mõned inimesed – üks neist on väga tuntud inimene – ütlevad, et mina ei suuda seda taluda, mina ei ole reetur, loobun enda mandaadist, las tuleb keegi teine Keskerakonnast, et minu poolt poleks reetmist, aga ma ei suuda sellega võidelda. See on juba palju suurem oht demokraatiale, et tuntud, autoriteetsed inimesed ei soovi tegeleda poliitikaga, sest nad näevad, mida see tähendab," rääkis Kõlvart, nimetamata ühtki konkreetset nime.

Jevgeni Ossinovskile tagas kolmandas hääletusvoorus linnapeakoha Keskerakonda kuulunud Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. Kõlvart ütles, et ei süüdista Saareoja.

"See on veel üks näide sellest, mis tegelikult toimub. Mul on siiralt kahju, et nii temaga juhtus. Aga mina teda ei süüdista. Mul pole mingit viha tema suhtes. Keda ma peaks süüdistama, et inimene on sellises olukorras, et viimasel hetkel pidi n-ö värvi vahetama? Ma arvan, et tema jaoks see oli väga raske valik ja see, kes sundis teda nii käituma, vastutab selle eest," rääkis Kõlvart, viidates Ossinovskile, kes Saareoja sõnul temalt toetushäält küsis.

Uus linnavalitsus teeb sama, mida valitsus

Kõlvart ütles saates, et opositsiooni kohustus on näidata võimu tegevusi opositsiooni vaatenurgast. "Ja praegu on volikogus kõige pädevam opositsioon: endised abilinnapead, linnaosavanemad, endine linnapea," lisas ta.

Tema hinnangul teeb uus linnavalitsus Tallinnas sama, mida on keskvalitsus teinud.

"Esimesed sammud, mida võetakse ette, on väga sarnased sellega, mis toimub ja toimus riigis. Praegu meile anti teada, et soovitakse võtta laenu ja tulevad igasugused uued toredad asjad: lasteaia kohatasu kas kaob ära või seda vähendatakse, nüüd hakatakse talvel lund lükkama rohkem kui varem, aga see kõik vajab miljoneid ja lahendus on olemas – võtame siis laenu tegevuskuludeks," kommenteeris Kõlvart.

"Ma tuletan meelde, et valimisteni on jäänud poolteist aastat. Samamoodi enne riigikogu valimisi need samad erakonnad, antud juhul lisaks Isamaa, jagasid palgatõusu õpetajatele, suurendati toetusi. Ja mis juhtus pärast valimisi? Maksudega see raha võetakse tagasi. Ja mina kardan, et Tallinnas juhtub sama. Praegu poolteist aastat püütakse maksimaalselt jagada selleks, et pärast valimisi uus linnavalitsus kannaks vastutust selle eest, mida nad praegu teevad," lisas ta.