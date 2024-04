Metalli hind maailmaturul tõuseb

Metalli hind on hakanud maailmaturul peaasjalikult Hiina ja India nõudluse tõttu tõusma, kuid suurte kriiside mõjul on hinnatõus olnud aeglasem kui prognoositi.

Ühes maailmaturul toimuva hinnatõusuga on tõusnud ka vanametalli hind Eestis.

"Viimastel nädalatel oleme näinud päris tõsist värviliste metallide hinnarallit. Peaasjalikult puudutab see vaske, alumiiniumit ja osaliselt niklit. Kui me vaatame kuises võrdluses meie hinnakõveraid, siis vase hind on teinud 15-protsendilise tõusu," rääkis vanametalli käitleja Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Ta lisas, et hind tõuseb, kui mingit metalli on puudu.

"Väga suur mõju on täna Indial ja Hiinal, kes on väga suured tarbijad. Hiina on kindlasti suurim vasetarbija maailmas. Teiselt poolt me näeme ka seda, et euroala majandus on pisut tärkamas," sõnas Kollamaa.

Metalli nõudlus peaks maailmas üldiselt tõusma ka Euroopa rohepöörde tõttu. Samas erinevate kriiside ja seetõttu arvatust väiksema nõudluse tõttu on metalli hind tõusnud prognoositust aeglasemalt.

"Teame sellist suurt analüüsifirmat nagu Goldman Sachs, mis prognoosis aastal 2022, et vase hind jääb kuskil 13 000 dollari piiri peale [tonni kohta]. Reaalne elu näitas seda, et hind oli 45 protsenti madalam ehk ületas vaevalt 7100 dollarit [tonni kohta]. Need sütikud, mis maailmas toimuvad, on need, mis ühel või teisel jõul on pannud metalli hinna pidurdama."

Kuigi igapäevaselt ei pruugi tarbija metalli hinna tõusu mõju tajuda, mõjutab see oluliselt suurte taristuprojektide või hoonete ehitamise hinda.

"2022 kui toimus Venemaa sissetung Ukrainasse ja kõik justkui üleöö muutus, siis me märkasime, et hinna mõju on tegelikult väga-väga suur. 400-eurose tonnihinnaga me saime näha oma platsidel linttraktoreid ja seda tüüpi tehnikat, mida ei ole aastaid või aastakümneid näinud. See tähendab, et need olid kuskil kellelgi kuuris või garaažis või hoovinurgas seismas."

Kollamaa sõnul on metalli kokkuostuhind praegu 250 euro juures, mis on täiesti arvestav keskmine hea hind. Edasi sõltub metalli hind palju Euroopa Keskpanga intressimäärade otsustest. Odavam laenuraha võib tuua nõudluse kasvu ja sellega ühes metalli hindade kasvu.