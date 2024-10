Hirm automaksu ees ei ole massilist romude kokkuostu viimist kaasa toonud

Metalli kokkuostjad ütlevad, et kuigi automaksu kartuses võib märgata mõningast romusõidukite arvu kasvu, siis mingit massilist romude äratoomist praegu ei käi. Transpordiameti andmeil on aga peatatud kandega sõidukite arv hakanud hoogsalt vähenema.

Metalli kokkuostjate sõnul jõuab romusõidukeid nendeni möödunud sügisest küll rohkem, kuid mitte palju.

"Tegelikult romusõidukite toomine pisut juba kasvas eelmisel aastal, kui oli esmalt automaksust juttu. Praegu me saame öelda, et jah, tõepoolest, et enne talve inimesed soovivad vanadest romudest vabaneda," rääkis Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Kollamaa hinnangul võib kasv olla kuni 10 protsenti.

Tolmeti metallikokkuostu Pärnumaa ja Läänemaa ostujuht Toomas Kängsepp ütles samuti, et mingit tormijooksu praegu ei ole.

"Ega otseselt ei ole väga suurt tendentsi näinud, aga aasta ei ole läbi veel," sõnas ta.

Kollamaa sõnul on musta metalli hind viimase aastaga langenud, kuid mitte oluliselt.

"See on mõnevõrra langenud, langus jääb umbes 10 euro piiresse ühe tonni kohta ja peamiseks teguriks on seesama must metall. Kui musta metalli ehk toorainete hinnad börsil pisut langevad, siis langeb ka romude kokkuostuhind," selgitas ta.

Kui aasta tagasi sai Kuusakoskis romusõiduki tonni eest 225, siis nüüd 215 eurot. Eestlaste rahvaauto Volkswagen Passati eest saab näiteks Kuusakoskis ligi 300 eurot.

Tolmet maksab romusõiduki tonni eest praegu 175 eurot. Kängsepp ütles, et viimastel aastatel on kokkuostuhind püsinud sarnane,

"Mingit sellist muutust, et siin oleks kunagi olnud kaks korda kõrgem hind, ei ole kunagi olnud. Viimase viie aasta lõikes on see kogu aeg kõikunud 170 kuni 200 euro vahemikus," sõnas ta.

Transpordiameti statistika näitab, et kui veel möödunud aastal tekkis peatatud kandega sõidukeid registrisse juurde ligi 6000, siis tänavu on selliste sõidukite arv 2500 võrra hoopis vähenenud.

"See näitab seda, et ikkagi tuhandetes ja tuhandetes on nüüd see trend liikunud allapoole. Nii et selles suhtes võiks öelda, et nende sõidukitega on hakatud tegelema. lmselt võiks öelda, et automaksu hirmus," rääkis transpordiameti sõidukite registreerimisosakonna juht Märten Surva.

Samas rõhutas Surva, et peatatud kandega sõidukid lähevad maksu alla alles 2027. aastast. Eelkõige kehtestatakse üleminekuaeg niinimetatud fantoomsõidukeid silmas pidades.

"Selleks on ka suuresti see puhveraeg, et saaks oma sõidukit, mida ei ole olemas tegelikult, ära kustutada ja ei peaks alusetult maksu hakkama maksma," ütles ta.