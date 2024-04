Läänemets: skandaalset põhjust Kallase lahkumise tagant hiljem välja ei tule

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et regionaalminister Madis Kallase ametist lahkumise põhjus on soov olla perega rohkem koos. Tema sõnul mingeid skandaalseid üllatusi Kallase lahkumise põhjustena hiljem välja ei tule.

ERR küsis Läänemetsalt, mis oli põhjus, miks Madis Kallas ministrikohalt lahkus.

"See on põhjus, mille vastu keegi teine midagi öelda ei saa. Mina saan aru, et Madis avalikus kommunikatsioonis seda väga palju rõhutanud ei ole, aga varjanud ka ei ole. Kui sa oled kaks aastat perest iga nädal enamus ajast eemal, siis lõpuks see hakkab mõju avaldama ja soov rohkem perele pühenduda oli see, mis Madis minuga rääkides peamise asjana välja tõi. Minu arvates on see täiesti arusaadav. Pere eelkõige, eriti kui sul on kolm väikest last, kes kõik elavad Saaremaal ja keda sa näed harva. See on täiesti arusaadav," ütles Läänemets ERR-ile.

"Mis puudutab tööalaseid asju, siis eelmisel nädalal valitsus tõesti põhimõtteliselt kiitis heaks nii selle Robin Hoodi, maamaksu ja kokku oli selles paketis 12 erinevat muudatust, mis Eesti omavalitsusi puudutama hakkavad. Ma arvan, et päris suur ja ambitsioonikas asi sai valmis," kommenteeris Läänemets.

Samas märkis Kallas oma pressiteates, et ei saanud kõiki oma eesmärke ellu viia. ""Tajusin Saaremaalt tulnuna seda vastutust ning tunnen täna, vaadates möödunud aastale tagasi, et need sihid, mis said ametisse astudes seatud, ei ole täiel määral täitunud," ütles Kallas.

"Madis kindlasti oleks tahtnud oluliselt rohkem. Ma tean, et Madis võib-olla oleks tahtnud regionaalseid maksuerisusi ja kõiki muid asju, aga igas koalitsioonis on nii, et 100 protsenti need unistused ei täitu. Koalitsioonilepingusse kirja pandud asjad on tegelikult nüüd valitsuses tehtud. Jah, ka ühistranspordi reform on tal ette valmistatud ja valmis valitsusse toomiseks, aga see jääb uuele ministrile," kommenteeris Läänemets.

Läänemets ütles, et saab kinnitada, et mingit skandaalset ametist lahkumise põhjust Kallase puhul tagantjärele ei tule. "Jah. Ma saan seda kinnitada. Tegemist on ikkagi väga korraliku inimesega, kes tööle pühendub ja tal on süda õiges kohas. Nii et sellist asja oodata ei ole ja kartma keegi ei pea," vastas Läänemets.

Läänemetsa sõnul arutab järgmise regionaalministri kandidaati erakonna juhatuse koosolekul õhtul. Tema sõnul on erakonna liikmete seas päris palju inimesi, kes võiks sellele ametikohale sobida. "Seda inimest ei ole raske leida, aga valikut on raske teha," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul võiks regionaalministriks sobida näiteks Piret Hartman, Reili Rand, Jaak Aab, Priit Lomp, Anti Allas ja ka Tanel Kiik.

Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandusökonoomika ja -ettevõtluse eriala haridusega Hartman ütles teisipäeva ennelõunal ERR-ile, et ettepanekut talle ministriks hakata veel tehtud ei ole. "Ma hetkel seda teemat ei tahaks kuidagi kommenteerida. See ei ole hetkel minu pädevuses. Kui see ettepanek tuleb, siis ma selle ettepaneku peale mõtlen," ütles Hartman.