Kell 20 "Impulss": elu ja surma küsimus

Kuigi arstivanne seab inimese abistamise ülimaks, lubab tänapäevane meditsiin säilitada elu ka siis, kui see pole enam patsientide huvides. Patsienditestament ehk elulõpu tahteavaldus võimaldab näiteks pöördumatult haigetel oma elu lõppvaatus valida ise, kas loobuda arstiabist ning lõpetada piinad enne, kui need muutuvad väljakannatamatuks.

Kas me oleme valmis selleks, et anda inimestele selline vabadus? Või on see juba samm lähemale abistatud enesetapu lubamise suunas?

Selle üle arutlevad teisipäeval "Impulsi" stuudios anestesioloog ja eetika õppejõud Katrin Elmet, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Riina Solman, vandeadvokaat Ants Nõmper ja Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan.

Lisaks on saates külas Paul Tammert, kelle vastu algatati kriminaalasi seotult sellega, et ta müüs seadmeid, mis abistasid inimestel teha enesetappu. Samuti avavad oma seisukohti vanaprouad Malle Järvik ja Ene Kuik, kes soovivad väärikalt ilmast lahkuda. Seejuures on Rootsis elanud pensionär Kuik üks vähestest, kes on teinud endale patsienditestamendi. See tähendab, et pöördumatu tervisekahju korral ei soovi ta arstiabi ega elus hoidmist.