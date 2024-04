Enefit Greeni juht Aavo Kärmas lahkub ametist

Aavo Kärmas juhib Enefit Greeni 2017. aasta juulist.

"On olnud pingelised ja huvitavad seitse aastat. Kiirele kasvule lisaks on vaja leida lahendused, kuidas sobitada raskesti juhitav taastuvenergeetika tarbijatele kõige kasulikumalt kogu tootmisportfelliga," ütles Kärmas Eesti Energia saadetud pressiteate vahendusel.

"Enefit Green on jõudnud järgmise arenguetapi lävele ja kokkuleppel nõukoguga jõudsime järeldusele, et järgmisi samme võiks vedada uus juht. Enefit Greenil on tugev arendusportfell, mida tulevikus ellu viia. Mind ootavad aga veel kolm töist kuud ja ma keskendun ehituses olevate arendusprojektide tähtajas juhtimisele," lisas Kärmas.

Enefit Greeni nõukogu esimees Andrus Durejko ütles, et uue juhi ülesandeks on ettevõtte kohandamine muutuva turu ja klientide vajadustega ning omanikele jätkuv väärtuse kasvatamine.

Enefit Greeni juhatusse kuuluvad lisaks tootmise eest vastutav Innar Kaasik, finantsvaldkonna eest vastutav Veiko Räim ja arenduste eest vastutav Andres Maasing.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 64 000 investorit. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes.