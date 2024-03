Börsibuumi veavad tehisaruhiiud

Tuntumad börsiindeksid näitavad buumimärke, mille taga on seitse suurt USA tehisaruettevõtet, mitte üldisem majanduse taastumise ootus. Parimal juhul võib tehisaru pakkuda suure võlakoormusega lääneriikidele tootlikkuse kasvu, halvimal juhul on tegemist lõhkemisäärel mulliga.

Kuigi maailmamajanduses on praegu rasked ajad, siis tuntud börsiindekseid vaadates selline mulje ei jää. Üks kõige kuulsaimaid – S&P 500 on viimase kuue kuuga tõusnud üle 20 protsendi. 500 suuremat USA ettevõtet jälgiv indeks kasvas kiiresti ka mullu, ütles Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots.

"Sellest veel kiirem kasv on olnud Nasdaq 100 indeksil. Mis neid kahte suurt globaalset indeksit ühendab, on see, et tooni annavad mõlemale samad ettevõtted. Kui ma nüüd pisut üldistan, siis me saame rääkida vaid seitsmest ettevõttest, mis näitavad sellist väga-väga-väga head minekut," selgitas Ots.

Mircosoft, Amazon, Apple, Tesla, Facebooki ja teiste sotsiaalmeediaplatvormide emaettevõte Meta, Google'i ja Youtube'i emaettevõte Alphabet ning arvutiosade tootja Nvidia – inglise keeles on need ettevõtted tuntud kui magnificent seven – seitse vaprat. Kõik need ettevõtted on seotud tehisaru arendamisega.

"Võib-olla nähakse selles tehisintellektis sellist abilist, kes aitab kõrvuni võlgades riigid olematu majanduskasvu keskkonnas kuidagi välja sellest probleemist," kommenteeris Ots.

Investorid loodavad, et tehisaru toob murrangu ning tootlikkuse kasvu ehk lihtsamalt öeldes: palju asju saab teha kiiremini ja paremini, ütles Redgate Capitali investeerimise valdkonna juht Peeter Koppel.

"Kui millegi abil on võimalik midagi teha kiiremini, paremini, siis juhtub kaks asja: esiteks saabki seda ühte asja teha kiiremini ja paremini, ning teine asi on see, et jääb aega üle, et mõelda, kuidas teisi asju teha kiiremini ja paremini," sõnas Koppel.

Nii võiks tehisaru tuua järjest kiireneva majanduskasvu ning tehisaru omanikud saaks sellest kasu lõigata, nagu ka investorid, kes on selle arendamisse panustanud. Kuid praegu on see pigem müügilause kui lubadus. Raske on ette näha, mida tehisaru päriselt suudab.

"Jah, nende ettevõtete majandustulemused on väga head, aga kui mingisugusesse ajaloolisse konteksti panna, siis need majandustulemused selliseid praeguseid hinnatasemeid õigustama ei kipu. Need kasvuootused, mis on sisse hinnatud, võivad olla ka ebarealistlikud," hoiatas Koppel.

Kas päriselt on tegemist mulliga või, veel enam, millal võiks see lõhkeda, on aga Koppeli sõnul võimatu ennustada.

Kaarel Ots. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ülejäänud S&P 500 indeksi ettevõtetel läheb oluliselt leigemalt, tõdes Ots.

"Kas neli või kuus protsenti on siis ülejäänud 493 kõige suurema Ameerika ettevõtte tootlikkus."

See on ka võrreldav sellega, mis toimub Tallinna börsil. Koppel tõdes, et olgu see kohalik või Ameerika börs, sellised aktsiate kõikumised Eesti majandust pigem ei mõjuta.

"Väga tinglikult võib öelda, et Eesti majandus ei ole midagi muud kui funktsioon peamiste ekspordipartnerite majanduslikust olukorrast," ütles Koppel.

Kui ka majandustsükli madalpunkti muredest vast saavad sakslased ja soomlased üks hetk üle, lisas Koppel, siis struktuursed mured, nagu Saksa ebaõnnestunud energeetikapoliitika, jääb Saksamaad ja ka kaubanduspartnerit Eestit pikemalt saatma. Eestil endal pole ka Koppeli sõnul väga võimalust tehisarubuumist kasu lõigata – raha turult kaasata on väikestel Eesti ettevõtetel liiga raske. Tehisaru börsibuum Eestis hõiskamiseks suurt põhjust ei anna.