Föderaalreservi juht: võitlus inflatsiooni vastu võib kesta arvatust kauem

"Hiljutised andmed ei ole selgelt andnud meile suuremat kindlust ja selle asemel viitavad, et on tõenäoline, et selle usalduse saavutamine võtab arvatust kauem aega," ütles Powell teisipäeval Washingtonis.

Föderaalreserv on võidelnud hindade tõusu vastu intressimäärade tõstmisega alates 2022. aastast, tõstes baasintressi 23 aasta kõrgeimale tasemele.

Kolm kuud kõrget inflatsiooni alates selle aasta algusest ähvardab õõnestada lootusi rahapoliitikat leevendada sel aastal. Üks kõrge ametnik vihjas hiljuti, et intressimäärad võivad jääda praegusele tasemele kuni 2025. aastani.

USA tarbijahinna indeks (CPI) kerkis märtsis 0,3 protsendipunkti 3,5 protsendile, teatas kolmapäeval tööministeerium. Märtsi inflatsioon oli kuises võrdluses 0,4 protsenti, mis oli veidi kõrgem oodatust.

21. märtsil otsustas föderaalreserv jätta baasintressimäära viiendat kohtumist järjest muutmata.

Föderaalreservi otsus jättis baasintressimäära 5,25-5,5 protsendi tasemele.