Politico: Scholz kritiseeris Borrelli Gaza poliitikat

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja tema Austria kolleeg Karl Nehammer kritiseerisid märtsis eraviisiliselt Euroopa Liidu välispoliitikajuhti Josep Borrelli, kuna nad pole rahul Borelli Gaza poliitikaga.

Märtsis toimus EL-i liidrite kohtumine, seal osalesid ka Nehammer, Scholz ja Borrell. Varem oli EL-i esidiplomaat kritiseerinud Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris. Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Borrelli kriitika polnud kantsleritele meeltmööda.

Tulises sõnavahetuses edastasid kantslerid Borrellile sõnumi: sa ei räägi Gaza asjus Saksamaa ja Austria nimel, vahendas Politico.

Selline kriitika on väga haruldane, kuna Borrell esindab välispoliitika küsimustes Euroopa Liitu.

Veel kaks EL-i diplomaati ütlesid, et Berliini ja Borrelli suhted halvenesid juba pärast 2021. aastal Moskvas toimunud katastroofilist pressikonverentsi. Borrell ei reageerinud siis Vene välisministri Sergei Lavrovi jutule. Lavrov avaldas siis kahtlust, et Aleksei Navalnõi mürgitati Novitšoki närvimürgiga.

Gaza sõda jaotab EL-i liikmesriigid eri leeridesse. Austria ja Saksamaa, koos Ungari ning Tšehhiga on võtnud Iisraeli-meelse seisukoha. Samas Hispaania, Iirimaa ja Belgia on olnud Iisraeli suhtes kriitilisemad. Borrell on ise pärit Hispaaniast.

EL-i liidrid kohtuvad taas kolmapäeval ja neljapäeval, et arutada EL-i välispoliitikat. Kõnelustel arutatakse ka üha kuumenevat olukorda Lähis-Idas.