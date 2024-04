Erdogan arutas Hamasi liidriga Gaza rahu ja humanitaarabi

Türgi rahvuringhäälingu teatel arutasid Erdogan ja Haniyeh seda, kuidas jõuda Gazas vaherahuni ning viia sinna humanitaarabi.

Türgi välisminister Hakan Fidan kohtus Istanbulis samal teemal Egiptuse kolleegi Sameh Shoukryga.

"Me oleme arutanud, mida enamat me saame teha, et viia Gazasse humanitaarabi ja mida saaks teha pikas plaanis kahe riigi lahenduseks," ütles Fidan ühisel pressikonverentsil Shoukryga.