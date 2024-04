Martin Helme: kui mandaadi saan, lähen Brüsselisse

EKRE esimees Martin Helme ütles intervjuus ERR-ile, et kui ta juunikuistel valimistel mandaadi korjab, saab temast Euroopa Parlamendi liige. Erakonna esimehe kohast Helme ei loobuks, sest tema sõnul on europarlamendi liikmel poliitilise töö tegemiseks nii aega kui raha rohkem kui riigikogu liikmel.

Kui te saate europarlamendi valimistel mandaadi, kas te lähete Brüsselisse?

Jah, ma ütlen hästi selge sõnaga välja, mina ei ole peibutuspart. Seekord mina kandideerin eurovalimistel selge teadmisega, et kui rahvas toetab mind, siis ma võtan üles mandaadi europarlamendis.

Mis on teie hinnang, kas te saate oma nimekirjas kõige rohkem hääli?

Teoreetiliselt on ikkagi niimoodi, et me ajame taga kahte kohta ja see on ka peamine põhjus, miks ma ise lõpuks otsustasin kandideerida. Loomulikult, kui erakonna esimees kandideerib nimekirja esimesel kohal, siis oleks väga üllatav, kui ta ei saaks korralikku häältesaaki.

Ja ma näen, et need asjad, mis praegu toimuvad Euroopas, vajavad võimalikult tugevat, võimalikult professionaalset poliitilist kohalolu ka Brüsselis. Kui ma vaatan seda, kuidas politsei lammutab laiali konservatiivide koosolekuid Brüsselis või kuidas Portugalis meie sõsarparteil pannakse kõik Facebook'i lehed kinni, siis see võitlus vaba ja demokraatliku riigi ning liikmesriikide vabaduse eest on väga suures osas koondunud Brüsselisse. Ma tahan selles võitluses kõigi kahe jala ja kahe käega sees olla.

Kui te Brüsselisse ära lähete, kes siis erakonda juhib?

Ma ei näe üldse probleemi selles, et erakonna juhtimine kuidagi kannataks selle all. Inimesed kujutavad ette, et europarlamendi töö on midagi sarnast riigikogu tööga, kus sul on iga päev istungid ja komisjonid. See tegelikult päris nii ei ole. Loomulikult on Brüsselis omad kohustused ja omad tööd, aga töögraafik on seal teistsugune.

Me teame Euroopast väga palju juhtumeid, kus erakonna esimees on edukalt olnud europarlamendi liige. Näiteks Põlissoomlastel oli pikalt niimoodi, Prantsuse Rahvusrindel oli pikalt niimoodi ja ka paljudel teistel erakondadel. Ka Itaalia parteidel. Ma näen, et mul on siis hoopis rohkem aega ja võimalust tegeleda erakonnatööga, kui mul praegu on.

Aga paratamatult on mõned asjad, mille pärast tuleb Brüsselis või Strasbourg´is kohal olla. Ja samal ajal võib siin toimuda oluline koosolek või tähtis võimu ümberjagamine. Kuidas seda valikut siis teha?

Erakonna koosolekud toimuvad erakonna esimehe ümber ja seda graafikut saab erakonna esimees sättida. Ja palju neid murrangulisi suuri sündmusi siin Eesti sisepoliitikas ikka on? Nende jaoks on võimalik alati oma graafikut muuta. Ma ei näe selles mingit vastuolu või probleemi.

Kumb rohkem hääli saab, kas teie või Jaak Madison?

Ma arvan, et me võtame mõlemad hästi hääli, aga ma siiski eeldan, et erakonna esinumber saab ka nii-öelda brändihääled.

Mind paneb imestama, et viimaseid küsitlusi vaadates on Madisoni reiting teie omast kõrgem.

Mind see küll imestama ei pane. Kui inimestelt küsitakse europarlamendi kohta, siis nad kõigepealt mõtlevad selle peale, kes seal praegu on. Ja kõikidest eurosaadikutest ainult meie erakonna esindaja on selline, kes on seal tööd teinud.

Kas teie oleksite parem europarlamendi saadik kui Jaak Madison?

Ma arvan, et ma teeksin seal pisut teise profiiliga tööd. Mul on väga head suhted teiste konservatiivsete-rahvuslike erakondade juhtidega. Need suhted kindlasti tugevneksid. See koordineerimine muutuks kindlasti intensiivsemaks. See suur poliitika, mis toimub Brüsseli koridorides mõnes mõttes vajab erakonna esimehe tähelepanu. Ja see on kindlasti lisakvaliteet, mis ma saaks sinna tuua.

Kelle kampaania taha läheb erakonna raha?

Me kindlasti hoolitseme selle eest, et kõik kandidaadid saaksid ka erakonna ressurssi nii plakatite kui reklaamklippidega. Ning igal kandidaadil on loomulikult oma motivatsioon teha oma kampaaniat vastavalt sellele, kui palju tal isiklikku ressurssi on.

Kas erakonna kampaania jaotub võrdselt kõigi kandidaatide vahel?

Kommunist olete või? Loomulikult ei jaotu. Erakond teeb brändikampaaniat, esinumbri kampaaniat ja piirkondlikku kampaaniat inimeste kodupiirkonnas.

Ehk esinumbrile läheb ikkagi natuke suurem kampaaniaraha?

Oleks jabur panna erakonna esimees kandideerima esinumbri kohale ja siis teda mitte reklaamida kui meie kõige suuremat valimisväärtust.

Kui EKRE saab ühe mandaadi ja kui teie saate Brüsselisse ning Madison jääb koju, siis mis tast poliitiliselt edasi saab? Ta on erakonnale oluline. Kuidas teha nii, et ta pildilt ära ei kaoks ja oleks valmis kohalikeks valimisteks ja riigikogu valimisteks?

Meil ongi ju hea motivatsioon pingutada kahe koha nimel.

Te olete strateeg. Kindlasti on see küsimus ka teie peast läbi käinud.

Meil on kindlasti võimalusi talle rakendust pakkuda. See ei ole kindlasti meile murekoht.

Aga poliitilist rakendust?

Me oleme umbes 20 omavalitsuses Eestis võimul ja ta on erakonna aseesimees. Nii et meil ei ole vaja muretseda praegu selle pärast.

Omaette küsimus on, et kui te Brüsselisse lähete, siis kes on teie tugev number kaks, kes jääb Eestis kodu hoidma?

Ma ütlen veelkord, et kui ma lähen europarlamenti, siis ma ise ei näe küll vajadust, et ma peaks loobuma erakonna juhtimisest. Vastupidi, ma arvan, et see annab mulle mingeid võimalusi juurde.

Muuhulgas näiteks on eurosaadiku kuluhüvitis neli korda suurem kui Eesti parlamendisaadiku kuluhüvitis. Ja palgafond endale abiliste palkamiseks on oluliselt suurem kui riigikogu fraktsioonil. Nii et need võimalused poliitilist tööd Eestis teha kasvavad tegelikult oluliselt.

Lisaks on meil erakonnal aseesimehed. Üks neist on endine erakonna juht Mart Helme. Meil on ka praegu jooksvad asjad delegeeritud ära juhatuse sees. Võib-olla on vaja mingit timmimist selles osas teha aga ma mingit suurt ümberkorralduse vajadust ei näe.

Ma sain sellest vastusest aru, et eurosaadiku koht on erakonnale ka rahaliselt oluline.

Absoluutselt on. Loomulikult. See on üks põhjus, miks seda kohta parteide poolt väärtustatakse. Europarlamendi saadikul on aastas umbes 300 000-eurone palgafond inimeste palkamiseks. Pluss kuluhüvitised, pluss fraktsiooni raha ürituste tegemiseks. See on oluline ressurss, mida kõik erakonnad kindlasti väärtustavad.

Ma vaatasin hommikul EKRE tuluridadele peale ja sealt ei paista, et MEP-i koht teile palju raha tooks.

Aga seda ongi vaja järgmises koosseisus parandada.

Selgitage.

Me kindlasti tahame, et saaksime seda ressurssi järgmises koosseisus paremini kasutada.

Siis, kui Urmas Reinsalu ütles, et plaanib mandaadi saamise järel Euroopasse minna, tekitas see Isamaas üksjagu küsimusi. Kui palju teie plaan EKRE-s arutelusid ja mõtteid on tekitanud?

Arutelud ja nimekirja koostamine on meil toimunud eelmise aasta novembrist saadik. Mitte sugugi kõik inimesed, kellele ma tegin ettepaneku nimekirja tulla, ei võtnud seda ettepanekut vastu. Aga samas oli neile üheksale kohale oluliselt rohkem kandidaate, kui need kohad mahutaks.

Ma olen ka erakonna sees selge sõnaga öelnud, et ma ei ole siin niisama ilu pärast, vaid kui ma need hääled saan, siis ka mandaadi võtan. Eks ta on mingisuguseid selgitusi vajanud aga ma arvan, et erakonna sees on kõik sellest tänaseks aru saanud ja erakond töötab tulemuse nimel.

Kas te riigikogu igatsema ei jää?

See riigikogu koosseis on kahe eelmisega võrreldes väga masendav kogemus. Parlamentaarset demokraatiat siin enam eriti järel ei ole, mingeid tegelikke debatte ei ole ja liberaalsete jõudude arrogants ja toorus, millega siin asju aetakse, on masendav. Ma ei näe, et sellest riigikogu koosseisust saab midagi paremaks minna.

Ma jätkuvalt arvan, et meil on vaja erakorralisi valimisi. Ma arvan, et need ei ole üldse võimatud saavutada ka järgneva kolme aasta jooksul. Me pole sellest plaanist loobunud, me lihtsalt ootame uut võimalust.

Ja ma olen palju kuulnud inimestelt, et ma väga meeldin neile poliitikas ja kuna ma neile väga meeldin, siis nad ei saa mulle häält anda, sest muidu ma kaon Eestist ära. Ma tahan vastupidi öelda, et kui te mulle häält ei anna, siis ma võin kaduda poliitikast ära. Aga kui te mulle hääle annate, siis ma tunnen vastutust poliitikas edasi olla.

Kui te peaksite järgmised kolm aastat siin opositsioonipinki nühkima, siis läheks nüriks?

Jah, see ei ole väga inspireeriv küll. Aga ma ei taha sellega öelda, et siin seda tööd tegema ei pea, või et see on nüri töö. Vastupidi, me hoiame siin liini Eesti toimiva demokraatia kaitseks. Ja kui sellest tuleb ka mõru maik suhu, ega sellele ei saa kuidagi käega lüüa.