Pärnu valis välja Vallikääru kontsertpaiga uue lahenduse

Linnavalitsus soovis saada uut lahendust nii lava, abihoone kui ka istumisala jaoks ning võidutöö sobitus hästi piirkonnaga.

Uuendatud Vallikääru tuleb aga oodata. Tööd lähevad maksma 2,5 miljonit eurot ning osa sellest – 1,5 miljonit – on kirjas linnal 2027. aastaks.

"Tegemist oli väga õhulise ja kuurordi arhitektuuri sobiva heleda lahendusega. Seal on võimalik viia mugavalt läbi nii suuremaid kui ka väiksemaid üritusi. Igale projektile järgneb reaalne ehitus ja ehitamine, konkreetset ajalist daatumit ei oska hetkel välja tuua," ütles Pärnu linnaarhitekt Siim Orav.

"Üheks oluliseks ideeks oli ka lokatsioon ja ühendus, sest Rüütli ja Vallikääru tänava teljel, kus see tulevane lava asub, nagu blokeerib tänava vaatelisuse ja teljelisuse ära. Sellest tulenevalt me ka kavandasime hästi õhulise lava ja varikatuse. Abihoone vorm on inspireeritud Olev Siinmaa mälestusmärgist, järgides diagonaalis tõusva vormi ideed," rääkis Studio Argus arhitekt Margit Argus.