ERR Donbassis: Ukraina sõdurid kannatavad moonapuuduse ja väsimuse käes

Rindejoonel ringi hulkudes on suurtükiväelasi hääle järgi lihtsam leida kui jalaväelasi. Sõdurid viibivad pigem varjendites, kuna ei taha reeta oma positsioone. Seal teavad kõik, et kust tuleb väljalask, sinna lendab tõenäoliselt midagi ka tagasi.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud sõjaväelased on mobiliseeritud juba täiemahulise sõja algusest.

"Kui sõda algas, ruttasin ma koju ja poolel teel anti mulle juba mobilisatsioonikutse kätte. Põhimõtteliselt ma olin niikuinii valmis minema. Läksingi ja olen siiamaani siin," ütles Vadim.

"Ma arvasin, et sõda ei kesta rohkem kui aasta. Enne täiemahulist sõda roteeriti võitlejaid Donbassis igal aastal, põhimõtteliselt demobiliseeriti. Ma lootsin, et aastaga saab sõda läbi või mind vahetatakse välja. Eelkõige lootsin ma, et me suudame vaenlase välja ajada," rääkis Rostislav.

Rühmaülem Deniss sõdib Donbassis juba 2019. aastast saadik ehk juba enne seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda.

"Kas ma tahaks puhkust? Loomulikult. Me oleme sõdinud kaks aastat ilma roteerumiseta. Sõjaväest ma välja ei astuks. Sain ohvitseriks ja kirjutasin alla viieaastasele lepingule. Teenin edasi," ütles ta. Lepingu allkirjastas ta alles kuu aja eest.

Praegu pole aeg mõelda puhkuse või demobiliseerimise peale. Vene väed tungivad peale kogu rindejoone ulatuses. Neid on väga raske tagasi hoida.

"Meil on vaja tunduvalt rohkem mürske, et neid tagasi hoida. Kui meil mürske pole, siis nad edenevad," sõnas Deniss.

Kas need mehed on kuulnud midagi Tšehhi initsiatiivist tarnida Ukrainale 800 000 NATO ja nõukogude kaliibriga mürsku?

"Kui oleks Tšehhi mürsud, siis poleks probleemi. Neid me oleme väga palju kasutanud. Nende kvaliteet on väga hea. Need on väga täpsed, värsked ja puhtad. Väga head. Sihtmärgi tabamiseks piisab vaid kolmest," sõnas Deniss.

Laskemoonaga on tõeline probleem. Kui "Aktuaalse kaamera" operaator Kristjan Svirgsden tahtis filmida, kuidas relv töötab ehk laseb, öeldi talle, et selleks peab ta ise moona kaasa tooma.