EISA keskmine palk tõusis 3616 euroni

EISA-s töötas eelmisel aastal keskmiselt 392 töötajat, samas kui 2022. aastal oli töötajaid 364 ehk aastaga on nende arv 28 võrra suurenenud.

Hoogsalt on kasvanud ka asutuse keskmine palk. Nimelt näitab EISA majandusaasta aruanne, et töötajate töötasudeks maksti kokku 16,5 miljonit eurot ning nelja juhatuse liikme töötasudeks 477 000 eurot. See teeb EISA keskmiseks palgaks 3616 eurot. Kui juhatuse liikmete palk välja arvata, on asutuse keskmine töötasu 3556 eurot.

2022. aastal oli keskmine töötasu 3236 eurot, kuid jättes arvestamata nelja juhatuse liikme palga, on see summa 3180 eurot.

EISA tegevustulud olid mullu 91,5 miljonit eurot ja tegevuskulud 88 miljonit eurot. Tegevuskuludest suurima osa haukasid kommunikatsiooni-, kultuuri- ja muude ürituste kulud, milleks eelmisel aastal kulus 19,2 miljonit eurot.

Eelmisel aastal toetas EISA 472 projekti kokku 99 miljoni euroga ning andis 517 laenu ja käendust.

Alates 2022. aastast EISA nime kandev organisatsioon loodi EAS-i ja Kredexi liitmisel ning kui asutusi ühendama hakati, loodeti sellest märkimisväärset kulude kokkuhoidu.

Valitsus otsustas Kredexi ja EASi liitmise 2021. aasta aprilli lõpus ja see oli osa riigireformi tegevuskavast. Ühendamise maksumus 2021. aastal oli 144 000 eurot.