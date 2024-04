Sanktsioonid ja korruptsioon viisid Iraani pankroti äärele

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et sanktsioonid ja aastakümneid kestnud korruptsioon viisid Iraani pankroti äärele. Kehv majanduslik olukord piirab ka islamirežiimi võimekust pidada sõda.

Iraanis kiireneb inflatsioon ning islamiriigis läheb toit kallimaks. Viimase kahe aasta jooksul on lambaliha hind kerkinud 260 protsenti. Kanaliha hind on tõusnud ligi 200 protsenti. Samas näiteks tavalise sõiduauto hind kerkis ligi 144 protsenti, vahendas The Telegraph.

"See (inflatsioon) on olnud kohutav," ütles Saint Andrewsi ülikool Iraani uuringute instituudi juht Ali Ansari.

Samal ajal õhutab Iraan Lähis-Idas pingeid. Islamiriik rahastab Hamasi ja huthi mässulisi. Hiljuti korraldas Iraan Iisraeli vastu raketi- ja droonirünnaku. Iisrael teatas, et 99 protsenti droonidest ja rakettidest tulistati alla. Iraan teatas, et tegemist oli kättemaksuga, kuna Iisrael korraldas 1. aprillil rünnaku Iraani konsulaadile Süürias.

Seejärel ründas Iisrael Iraani, pärast seda on kahe riigi vahelised pinged leevenenud. Sellele reageerisid ka turud, Brenti toornafta hind võttis suuna alla.

Eksperdid leiavad nüüd, et Iraan ei saa endale suurt sõda lubada, kuna riigi majandus on käpuli. "Iraan on laostunud," ütles Lancasteri ülikooli teadur Simon Mabon.

Teherani-vastased sanktsioonid häirivad Iraani naftaeksporti, riigi keskklass on suuremas osas kadunud. Korruptsioon on rekordtasemel, riigis süveneb tööpuudus, riigivõlg kasvab.

"Oleme Iraanis majanduskriisi äärel," ütles Teheranis asuva Azadi ülikooli õppejõud Mansour Anbarmoo.

Iraan oli samas varem jõukas riik, nüüd elab riigis palju kodutuid inimesi. "Majanduse väljavaated on sünged. Valitsusel puudub plaan nende probleemide lahendamiseks," ütles Anbarmoo.

Kehv juhtimine süvendab riigis probleeme veelgi. Juhtimine pole läbipaistev. Majandust juhivad vaimulikud, kes ei allu valitsusele.

Ansari sõnul oli kuni 2005. aastani Iraani majandus hästi juhitud. Kuid siis sai riigi presidendiks Mahmoud Ahmadinejad ning olukord muutus. Ahmadinejad andis vaimulikele ja revolutsioonilisele kaardiväele üle palju varasid. Praegu on ligi 40 protsenti riigi majandusest revolutsioonilise kaardiväe kontrolli all. See pärsib investeeringute tegemist veelgi, korruptsioon aga süveneb. Režiim on kaotanud avalikkuse usalduse, seetõttu õitseb riigis nüüd varimajandus.

Majandusprobleemid kujutavad nüüd ohtu riigi valitsusele. Riigis on puhkenud sotsiaalsed rahutused.

Islamiriigi võime ehmatasid 2022. aastal üleriigilised rahutused, mis said alguse islami riietuskoodeksi rikkumise eest kinni peetud 22-aastase kurditari Mahsa Amini surmast vahi all.