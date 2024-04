Swedbank teenis esimeses kvartalis 96 miljonit eurot kasumit

Panga tulud kasvasid aasta esimese kolme kuuga mullusega võrreldes nelja miljoni euro võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel, mis on tingitud eelkõige suurematest tuludest seoses Euroopa Keskpanga tõstetud intressimääradega, teatas pank.

Puhas intressitulu kasvas kaheksa miljoni euro võrra. Kasvu toetasid suurem laenuportfell ja euribori toel kasvanud intressid.

Väiksemad kaartide ja maksetega seotud tulud vähendasid puhast teenustasutulu ühe miljoni euro võrra. Samal ajal klientide kaartide käive kasvas.

Swedbanki kulud kasvasid mullusega võrreldes nelja miljoni euro võrra. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid konsultatsiooni-, haldus- ja Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulude kasv. Samuti kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid aastaga viis protsenti ja äriklientide omad kuus protsenti. Hoiused kasvasid kahe protsendi võrra. Aasta esimese kolme kuuga väljastas pank eraisikutele uusi laene kogusummas 211 miljonit eurot ja ettevõtetele 226 miljonit eurot.

Eeldatavad krediidikahjud 2024. aasta esimese kolme kuuga ulatusid -2,5 miljoni euroni, 2023. aasta samal ajal oli vastav näitaja -2,9 miljonit eurot.

Swedbanki juhi Olavi Lepa sõnul on panga kliendid kõrge intressikeskkonnaga kohanenud ja võlgnevuste tase on ajaloolises võrdluses väga madal. "See kinnitab, et meie konservatiivne laenude väljastamise põhimõte on ennast õigustanud," ütles Lepp.