Tallinna lennuväljale tulevad sõjalennukite seisuplatsid

Tallinna Lennujaamaga sõlmitud lepingu maksumus on 7,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2025. aasta sügiseks, teatasid Nordecon ja AS Tallinna Lennujaam.

E-klassi lennukite seisuplatside loomine on osa Tallinna lennujaama pikemast arenguplaanist, täiendades lennujaama võimekust võtta vastu suuri ja raskeid lennukeid. Lennuraja kõrvale planeeritavad seisuplatsid hakkavad tulevikus kandma mitut eesmärki. Ühelt poolt saab seisuplatsil vastu võtta militaarlende. Teisalt on tegemist lennundusega seotud ettevõtetele suunatud alaga lennukaupade hoiustamiseks ja transportimiseks ning lennukite hooldusteenuse pakkumiseks.

"Tallinna lennujaamal on oluline roll Ämari lennujaama kõrval militaarlendude vastuvõtmisel. Strateegilise sõjaväelise liikuvuse võimelünkade kõrvaldamine Tallinna lennujaamas – kahesuguse kasutusega perroonide ja kütuse hoiustamise taristu arendamine on projekti olulisemaks eesmärgiks," sõnas Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

K-perrooni ehitusega lisandub Tallinna lennujaamas ca 50 000 ruutmeetrit pinda, kus on võimalik parkida kuni neli suuremat või rohkem väiksemaid lennukeid. Valmiva seisuplatsi pikkus on 380 meetrit ja laius 140 meetrit. Ehitustööde käigus rajatakse ca 29 000 ruutmeetri ulatuses betoonkatendit, mille paigaldustehnika tuuakse välismaalt. Eestis on sarnast betoonkatendiga lahendust varem kasutatud ainult Tallinna ja Ämari lennujaamades. Ülejäänud pind kaetakse asfaltbetooni kihiga.

Ülalmainitud lepingule lisaks arendab Tallinna Lennujaam Eesti varustuskindluse suurendamiseks kütuse hoiustamise taristut. Mõlemat projekti kaasrahastab 50 protsendi ulatuses CEF (Connecting European Facility) fond ning omaosaluse kannavad kahasse Eesti Varude Keskus ja AS Tallinna Lennujaam. Projekti kogumaksumus on 14 miljonit eurot.