Tallink Grupp jõudis majandusaasta esimeses kvartalis kasumisse

Tallink Grupp avaldas neljapäeval börsile ettevõtte majandusaasta esimese kvartali (1. jaanuar – 31. märts 2024) auditeerimata finantstulemused, raporteerides kasumi kvartalis, mis tavapäraselt on olnud ettevõttele kahjumlik tulenevalt turismisektori madalhooajast.

Esimese kvartali lõpuks moodustas kontserni auditeerimata puhaskasum 2,6 miljonit eurot, mis on 147,4 protsenti parem tulemus võrreldes mullu sama perioodiga, mil ettevõtte puhaskahjum ulatus 5,4 miljoni euroni.

"Esimese kvartali tagasihoidlik kasum, mis saavutati äärmiselt keerulistes majandustingimustes, on kombinatsioon suurest jõupingutusest, meie praegusest ärimudelist, kus mõned meie laevad on jätkuvalt välja prahitud, ning meie laeva Isabelle edukast müügist," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta lisas, et majanduskeskkond on väga keeruline, eksport kiratseb ning tarbijate kindlustunne on madal.

Esimese kvartali tulemusi mõjutasid positiivselt selle aasta esimese kvartali reisijate arvu marginaalne kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, lisaks ettevõtte nelja laeva käimasolev väljaprahtimine ja ettevõtte laeva Isabelle müük, teatas ettevõte.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 6,3 protsenti ja moodustas ühtekokku 160,4 miljonit eurot (vastavalt 171,2 miljonit eurot 2023. aasta I kvartalis).

Kontserni auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) on aastavõrdluses taas paranenud, moodustades käesoleva, 2024. aasta esimeses kvartalis kokku 34,5 miljoni eurot, mis on 27,2 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (vastavalt 27,1 miljonit eurot 2023. aasta I kvartalis).

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali investeeringud moodustasid 6,3 miljonit eurot ning need tehti peamiselt laevade tehnilistesse hooldustöödesse ja laevainterjööri uuendustesse. Samuti jätkas kontsern investeerimist oma IT-süsteemide parendamisse.

Ettevõtte likviidsuspuhver on jätkuvalt 123,9 miljonit eurot, sealhulgas raha ja kasutamata laenuvõimalused.