TTJA hoiatab tarbijaid reisiettevõtja Kon Tiki Reisid OÜ eest

Sellel aastal on reisikorraldaja Kon Tiki Reisid OÜ kaks Dominikaani pakettreisi ära jäänud – üks märtsi alguses ja teine aprilli alguses. Tulenevalt ärajäänud reisidest on TTJA juures asuvale tarbijavaidluste komisjonile esitatud 44 raha tagastamise nõuet, teatas TTJA.

Amet teatas, et kui pakettreis jääb ära, on reisikorraldaja kohustatud tasutud reisitasud tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul. "Kõikide Kon Tiki Reisid OÜ suhtes esitatud kaebuste sisu on üks – reisikorraldaja ei ole tagastanud ära jäänud reiside tasusid ja kui reisikorraldaja on reisijale lubanud ka hüvitist, siis ka lubatud hüvitist," seisis TTJA saadetud pressiteates.

"Reisikorraldaja on paljudele reisijatele nende poolt tasutud reisitasud tagastanud. Samas on TTJA-le järjest uusi kaebusi esitatud, sh reisijad, kes ootavad märtsis ära jäänud reisi tasu tagastamist. Täna on kaebusi menetluses 18," märkis TTJA.

Amet alustas Kon Tiki Reisid OÜ suhtes ka järelevalvemenetluse, et hinnata ettevõtja võimet oma kohustusi täita. Praegu on amet osaliselt andmete ootel, lõplikku hinnangut veel anda ei ole võimalik.

TTJA soovitab kõigil enne Kon Tiki Reisid OÜ-lt reisi ostmist kaaluda võimalikke riske.

Lisaks palub TTJA kõikidel reisijatel, kelle pakettreis on ära jäänud ja kes ootavad reisitasude tagastamist, oma kaebusega TTJA poole pöörduda. Kaebuse juures tuleb esitada reisi ostmist ja selle eest tasumist tõendavad dokumendid ning kirjavahetus reisi ära jäämise ja reisitasude tagastamise ning võimaliku hüvitise ja muude kokkulepete kohta.

TTJA märkis, et ametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke ja läbimõeldud ostuotsuseid.