Juba teine Finnairi lend pidi GPS-segamise tõttu Tartust tagasi pöörama

Ööl vastu laupäeva pidi taas Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennuk GPS-häiringu tõttu tagasi Helsingisse pöörama, sest ei saanud Tartus maanduda. Lennufirma ja lennujaama esindajate selgitused on aga omavahel vastuolus.

"Sama asi kordus, mis päev varem. Kusagil poole tee peal pööras tagasi, umbes 15 minutit enne maandumist. Piloot ütles, et Tartule lähenemine öösel vajab täpset GPS signaali, mida ei ole, sest idanaaber segab," ütles ERR-ile üks lennu pardal olnud reisija.

Ööl vastu reedet pidi samuti Finnairi Helsingist Tartusse teel olnud lennuk GPS-häirete tõttu otsa ringi pöörama.

Reedene päevane Helsingi lend Tartusse aga sai maanduda ning väljus ka Tartust Helsingisse.

Reedel ütles Finnairi pressiesindaja ERR-ile, et GPS-i häired on Finnairi pilootidele juba tuttav teema.

"Meie piloodid on GPS-i häiretest hästi teadlikud ja lennuki süsteemid tuvastavad GPS-häired kiiresti. Meie lennukid kasutavad õhusõiduki asukoha arvutamiseks mitut allikat, mille abil saab tunde säilitada sobivat navigatsioonitäpsust isegi siis, kui GPS ei tööta. Enamikus lennujaamades on olemas tavapärane lähenemisvarustus, mis võimaldab maanduda ilma GPS-ita, kuid Tartu on üks väheseid lennujaamu, kus lähenemisprotseduurid nõuavad GPS-signaali, mistõttu maandumine ei õnnestunud," ütles ERR-ile Finnairi pressiesindaja reedel.

Põhjus, miks lennuk tagasi Helsingisse pöördus, aga ei maandunud näiteks Tallinna lennujaamas, seisnes pressiesindaja sõnul selles, et Tallinna lennujaam ei olnud öisel ajal lennu vastuvõtmiseks valmis.

Tartu lennujaama haldava Tallinna lennujaama turunduskommunikatsioonijuht Margot Holts ütles aga laupäeval ERR-ile, et Tartu lennujaamas ühel suunal maandumiseks on olemas täppismaandumise süsteem ILS. Ta rääkis, et GPS-segamised toimuvad lennu ajal, hoopis teistes kõrgustes ja lennujaama seadmed ei ole sellest olnud häiritud.

Samuti ei vasta Holtsi sõnul tõele, et Tallinna lennujaamas ei ole lennu vastuvõtmise valmisolekut. Tema sõnul ei küsinud Finnair ka Tallinna lennujaamast maandumiseks luba. Holts kinnitas, et Tallinna lennujaamas on 24 tunnine lendude vastu võtmise võimekus.

Tallinna lennujaam loodab Finnairilt selgitusi saada lähiajal.

GPS-i häiringud on Eesti kohal sagenenud ja nende mastaap kasvanud. Tõenäoliselt on selle taga Venemaa eesmärgiga häirida Ukraina ründedroonide tegevust, ütles Eesti Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk aprilli alguses ETV hommikusaates "Terevisioon".