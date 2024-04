Tsahkna: GPS-i segamine on tahtlik hübriidrünnak Venemaa poolt

"See on hübriidrünnak. Kui me vaatame, et väga erinevates elu valdkondades Venemaa sekkub meie territooriumil meie ellu. Olgu need eriteenistuste kaudu tahtlikud rünnakud meie avalike isikute varade vastu, meie monumentide vastu, on need küberrünnakud või on see siis täiesti tahtlik tegevus, mis puudutab GPS-i signaali segamist. Venemaa teab väga hästi, et nende poolt tekitatud häired on väga ohtlikud meie lennuliiklusele ja konkreetselt läheb vastuollu ka rahvusvaheliste konventsioonidega, millega Venemaa on ka ühinenud. Nii, et see on tahtlik tegevus, mis segab meie elu, paneb inimeste elusid ohtlikku olukorda ja seda saab käsitleda kui hübriidrünnakut," ütles Tsahkna ERR-ile.

"Me peame asju nimetama nende sõnadega, nagu need asjad on. Ja on fakt, et Venemaa meie õhuruumis, mitte ainult Eesti, meie regioonis GPS-seadmeid mõjutab. Ja need on ju rahvusvahelised uudised, kui rahvusvahelised lennufirmad teatavad, et nad ei saa ühes või teises kohas maanduda, sest Venemaa tegevus seda häirib," lisas ta.

"Pigem me peame näitama, et me sellega tegeleme, me teadvustame seda olukorda ja selle eest vastutus ei lange, mitte kuidagimoodi meile, vaid vastutab selle eest agressiivne Venemaa. Halvem oleks see, kui me varjaksime turistide nimel seda, et meie lennuliiklus on Venemaa poolt häiritud. See on see vastutus, mida mina välisministrina kindlasti võtta ei taha," lausus Tsahkna veel.

Tsahkna sõnul kavatseb ta selle teema tõstatada aktiivselt ka Euroopa Liidu ja NATO tasemel.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) ütles ERR-ile, et riigikaitsekomisjonile ei ole jõudnud informatsiooni, et tegemist oleks tahtliku Eesti-vastase tegevusega ning suure tõenäosusega võib olla Venemaa enda eelkõige sõjaliste objektide kaitsemeetmega, mis kandub väljaspoole Venemaa piire ja mõjutab muu hulgas ka lennuliiklust Eesti kohal. Sama on varem öelnud ka Eesti Lennuliiklusteeninduse juht Ivar Värk.

Eelmisel nädalal pidid kahel korral Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennukid GPS-i häirete tõttu Eesti kohal Helsingisse tagasi pöörduma.