MPEÕK palus riigikogul lükata edasi kirikuga seotud eelnõu arutamine

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) esitas 30. aprillil riigikogule palve lükata edasi 2. mail toimuv avalduse eelnõu esimene lugemine, millega kavatsetakse kuulutada Moskva patriarhaat Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Kirikul on avalduse arutamise ajal paastunädal.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) esitas 30. aprillil riigikogu juhatusele ja fraktsioonide esimeestele pöördumise palvega lükata avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" arutamine edasi, teatas MPEÕK-i Tartu koguduse piiskop Daniel sotsiaalmeedias.

"Pärast seda kui siseminister Lauri Läänemets teatas, et teeb riigikogule ettepaneku tunnistada Moskva Patriarhaat terrorismi toetavaks organisatsiooniks, mille tegevus Eestis tuleks keelustada, alustasid siseministeeriumi esindajad kohtumisi ja läbirääkimisi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) piiskopkondades, Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis ja Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nunnakloostris, kus MPEÕK-i esindajad said väljendada ja selgitada oma seisukohti," ütles piiskop Daniel.

Ta lisas, et MPEÕK-l pole seni olnud võimalust selgitada oma seisukohti Eesti seadusandjatele, enne kui aga võetakse vastu otsused, mis puudutavad väga otseselt nende kirikut.

Kirikuga seotud eelnõu esimene lugemine on riigikogu päevakorras 2. mail, kuid kuna kirikul on sel ajal paastu viimane nädal, soovib MPEÕK, et arutelu toimuks alates 9. maist.

"MPEÕK palub lükata selle avalduse arutamise edasi ja anda meile võimalus avaldada oma ettepanekuid kriisist väljumiseks Riigikogu fraktsioonidele. Palume seda võimalust pärast Ülestõusmispüha, sest praegu on meie kirikus Kannatuste nädal – suure paastu viimane nädal koos range paastuga ja sellel nädalal sooviksime olla kirikutes ja palves," sõnas piiskop Daniel.