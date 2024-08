Eestis tegutsevad õigeusukirikud võivad koostöö arutelusid alustada sügisel

Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik (MPEÕK) on valmis muutma oma põhikirja ning kohtuma teise Eestis tegutseva õigeusukirikuga, et rääkida koostööst. Kõnelused võivad alata sügisel.

Siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kõige tähtsam on see, et Eestis tegutsev Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ei sõltuks Vene õigeusukirikust. Tema sõnul liigutakse selles suunas samm-sammult ja kokku on nüüd lepitud see, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on valmis muutma oma põhikirja.

"Nüüd me tahame neid asju saada ka kirjalikult näha ehk siis läbikirjutatuna. Siis me saame paremini hinnata selle tegelikku mõju. Teine asi on see, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik peab selle ka oma juhtorganitega Eestis läbi arutama, need ettepanekud vormistama ja need esitama. Teine pool on see, et Vene õigeusu kirik peab seda ka aktsepteerima," rääkis Küüt.

"Me küll ei nõustu selle väljendiga, et oleme otsealluvuses. Seda on mitmeid kordi saanud öelda, et see ei ole mingi otsealluvus, aga need seosed on loomulikult olemas. Meil on ka praeguses põhikirjas seosed olemas toimiva Vene õigeusu kiriku põhikirjaga, need on omavahelises suhtes," rääkis MPEÕK piiskop Daniel.

Piiskop Daniel ütles, et need seosed võetakse põhikirjast välja, kuid märgitakse ära patriarhi 1993. aasta Tomos.

Küüdi sõnul on tähtis ka Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku tulevik. Riigi seisukohalt oleks positiivne see, kus Eestis tegutseks üks õigeusukirik.

"Siin me ootame, et need kaks õigeusu poolt võtavad initsiatiivi ja arutavad läbi ja leiavad selle kõige õigema lahenduse," ütles Küüt.

Siiani ei ole kaks Eestis tegutsevat õigeusukirikut ühiste aruteludeni jõudnud. Piiskop Daniel ütles, et esimese sammu võiks juba sügisel teha.

"Kui vastastikku võrdsete partneritena otsa vaadata – ikkagi me oleme õigeusklikud siin, nemad on õigeusklikud teises struktuuris, aga õigeusk on see, mis meil on ühine," rääkis piiskop Daniel.

Eesti apostlik-õigeusu kiriku metropoliit Stefanus ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti apostlik-õigeusu kirik on avatud, et leida kõiki osapooli rahuldav hea lahendus.