Riik ja MPEÕK näevad kiriku alluvuse muutmist erinevalt

Siseministeeriumi usuasjade nõunik Ringo Ringvee ütles teisipäeval ERR-ile, et senimaani pole veel MPEÕK-lt usulise alluvuse kohta otsust tulnud, kuid järgmine kohtumine kiriku esindajatega toimub veel juulikuu jooksul ja seal peaks selguma ka MPEÕK seisukoht.

MPEÕK vikaarpiiskop Daniel sõnas ERR-ile, et töö sellel teemal käib, kuid lõpplahendust veel ei paista. "See protsess on meil praegu käimas ja ühest vastust, et me kuhugi ära läheme, me praegu anda ei saa. Me tegeleme asjadega, mis puudutavad meie põhikirja, suhtleme patriarhaadi esindajatega. Oli arvamus, et juuli teises pooles saame [ministeeriumiga] kokku. Kõik me tahaksime, et need asjad toimuksid õigusriigile kohaselt. Sellised protsessid ei toimu ühe päeva ja ühe nädalaga," rääkis piiskop Daniel.

Selle aasta aprillis avaldas siseminister Lauri Läänemets lootust, et MPEÕK tunnistab Patriarh Kirilli tegevust hereesiana (usulise väärõpetusena - toim.) ning katkestab suhted Moskvaga. Viimati oli Moskva patriarhaadi alt äraliikumise protsessist juttu pea kaks kuud tagasi, kui Ringo Ringvee kinnitas ERR-ile, et MPEÕK võiks Venemaa praeguse juhtkonna mõju alt lahkuda.

"Täna ütleme, et üks inimene eksis. Mina kolin teise inimese kanoonilise juhtimise alla. Homme eksib teine inimene – kas ma siis pean otsima kolmandat inimest või? Sellisel moel ei ole need asjad kunagi kirikus käinud ja väga tahaks, et nad ka praegu ei hakkaks riiklike sekkumiste tulemusena niimoodi käima. Poliitikas me näeme, et siin vahetuvad inimesed ja vahetuvad valitsused ja vahetatakse parteisid – see kõik käib tohutult kiiresti. Kirikus me eeldaksime natuke teistsugust lähenemist," ütles piiskop Daniel.

Küsimusele, kas ministeeriumil võib kannatus otsa saada ja võidakse rakendada sidemete sundlõpetamist, vastas Daniel, et esmaspäeval suhtlesid MPEÕK advokaadid siseministeeriumi usuasjade osakonna juhatajaga, ning piiskop märkis, et ministeeriumil ei paista asjaga kiire olema.

Küsimusele sidemete sundlõpetamise kohta Moskvaga vastas Ringvee: "Eks kõik võimalused on laual ja vaatame samm-sammult."

Kanooniliselt on MPEÕK osa Moskva patriarhaadist, mida juhib Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill. Moskva patriarhaadi põhikirja kohaselt laieneb selle jurisdiktsioon õigeusklikele, kes elavad Vene õigeusu kanoonilistel aladel, milleks see kirik peab ka Eestit.

Moskva patriarhaadi korraldatud ja patriarh Kirilli juhtimisel Maailma Vene Rahvaste Nõukogus 27. märtsil vastuvõetud avalduses kutsuti üles "pühale sõjale satanistlikke väärtusi kandva" läänega ja õigustati Venemaa sõda Ukrainas kui "võitlust Kurjaga". Avaldusest järeldub, et ka Eesti riik on Moskva patriarhaadi vaenlane, sest toetab Ukrainat ja ka Eesti vastu käib püha sõda.

Riigikogu kuulutas 6. mail Moskva patriarhaadi sõda toetavaks institutsiooniks.