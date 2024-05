Külma kevade tõttu pole aiandites müük veel õiget hoogu saanud

Pärnu külje all asuva Neeva aianduskeskuse juhataja Merike Lepik ütles, et pärast koroonaaega tahavad inimesed aeda kasvama rohkem söödavaid taimi. Kevade kõige populaarsem kaup on eksootilised viljapuud.

"Esmane, mida inimesed tulevad meile otsima, on virsikud ja aprikoosid, kuna need on piiratud koguses. Järgmised on viljapuud ja marjapõõsad. /.../ Ja loomulikult, nüüd on inimesed trendiga kaasa läinud, on viinapuud ja ka söödav kuslapuu, mustikas loomulikult on väga trendikas," loetles ta.

"Ostsin pehmet kortslehte, rododendroni ja kadakat," ütles aiandis ostmas käinud Kadri, kellel aiatööd juba hooga käivad. "Lumi ei takistanud midagi," kinnitas ta.

Võiste puukooli perenaise Raili Kersi sõnul otsivad inimesed praegu enim kõike värvilist.

"Minevamad on ikka need, mis kevadel kohe õitsema hakkavad nagu jaapani kirss. /.../ Siin on olemas kuldvihmad – need on inimeste lemmikud. Number üks on ikka Meyeri sirel, tüvevorm Palibin," rääkis Kersi.

"Ma tahan ühe magnoolia saada ja siis ma tahan ühe ilusa okaspuu, mingi erilise vormi saada, mul on keldri juures selline projekt," ütles ostja Tiiu.

"Mina tegelikult transpordin seda, mina olen nagu šerpa, oma käskijannaga tegelen koos," sõnas Tiiuga ostlemas olnud Kaivo.

Suvelillede kasvatuse ja müügiga tegeleva Tori Lilleaia juhataja Kristjan Sohlu sõnul on nende hitid mandvillid ja ka näiteks hortensia amplid, kuid nad näevad kujunemas ka täiesti uut trendi.

"Mulle tundub, et inimesed üha rohkem ja rohkem vaatavad selliseid taimi, millel on vähem õisi peal, nagu näiteks rippbambus. Ja siis üldse erinevad kõrrelised, tundub, et neid on nagu lihtsam hooldada," selgitas Sohlu.