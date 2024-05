Ebakindlus Kaja Kallase tuleviku suhtes mõjutab ka valitsuse tööd

Koalitsioonileppe järgi kuulub Euroopa Komisjoni voliniku koht Reformierakonnale ning on võimalus, et koha napsab endale peaminister Kaja Kallas. Võimalikke Kallase ametikohti on Euroopas mitmeid, kuid kuni europarlamendi valimisteni pole ühtki kindlat pakkumist veel oodata.

"See tähendab, et õhus on võimalus, et mõne kuu jooksul on meil uus peaminister, uus koalitsioon, uus valitsus. Ja see paneb näiteks koalitsioonipartnerid, sotsid või Eesti 200, mõtlema, et mis me praegu üldse rapsime või otsustame, sest äkki meil ei ole tulevikku mõne kuu vaates," lausus Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.

Sotsiaaldemokraatide esimees siseminister Lauri Läänemets ei lükka tagasi väidet, et valitsuse töö seisab.

"Mõnikord on poliitikas neid perioode, kus otsustega oodatakse mingisuguseid tähtaegu ja pärast seda on võib-olla kergem otsuseid teha. Võib-olla on ka praegu meil see hetk, aga küll need asjad lähevad üle," ütles ta.

Ka Eesti 200 esimees välisminister Margus Tsahkna sõnul mõjutavad spekulatsioonid peaministri tuleviku üle tööõhustikku.

"Spekulatsioonid on õhus ja muidugi need mõjutavad laiemalt kogu õhustikku. Aga samal ajal meil aega ei ole kuskile kaotada ja mingit paralüüsi ma igapäevases töös ei näe," lausus ta.

"Mõjutab kas või see, et ma annan täna intervjuud mitte eelarvekärbete ja majandusplaani suhtes, vaid sellest, kas Kaja Kallas läheb ära või mitte, ja ma olen neid intervjuusid pidanud andma viimase kuu aja jooksul juba korduvalt," lisas Tsahkna.

Kõige tõenäolisemad pakkumised on Kallasele Euroopa liidu välisasjade kõrge esindaja kohale ning Euroopa Komisjoni potentsiaalselt loodava kaitsevoliniku kohale.

"Kõige enam räägitakse tema puhul kaitsevoliniku kohast. Ma oletan, miks näiteks Kaja Kallas ise ei ütle selgelt ei või jah, on (põhjus) muidugi selles, et keegi täpselt ei tea. Kuidas riigid hakkavad neid kohti jaotama, ka keegi ei tea. Kui näiteks peaks Eestile sattuma mingisugune kalandusvoliniku koht – kogu lugupidamisega kalanduse osas – siis on päris selge, et Kaja Kallas, ütleme nii, see teda ei eriti ei huvitaks ja see ka ei oleks võib-olla tema vääriline," lausus Salu.

"Kui Kaja Kallas saab väärika või kõrge pakkumise Euroopast, siis loomulikult ta peaks tõsiselt kaaluma selle vastuvõtmist. Sellel lihtsal põhjusel, et väga võimalik, et lähiaastatel mõnele teisele Eesti esindajale nii kõrge profiiliga pakkumist ei tehtaks," ütles politoloog Tõnis Leht.

Peaminister ise on visiidil Pariisis ega leidnud intervjuuks aega.