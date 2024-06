Valitsus kinnitas Eesti seisukohad EL-i tippametikohtade täitmiseks

Eesti soovib, et vähemalt ühele kõrgele ametikohale Euroopa Liidu uues administratsioonis asuks Ida-Euroopa poliitik ning kuigi ajakirjanduses on spekuleeritud peaminister Kaja Kallase nimega, siis sõltub ametikohtade täitmine paljudest asjaoludest ja konkreetset kandidaati valitsus veel esitada ei saa. Küll aga kinnitas valitsus Eesti seisukohad tippametikohtade täitmiseks.

Eesti suurim ootus ja huvi on, kes asub Euroopa Liidus välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohale, sest korduvalt on ühe kandidaadina kõlanud peaminister Kaja Kallase nimi. Kõrge esindaja valitakse Euroopa Ülemkogul häälteenamusega, pidades nõu ka Euroopa Komisjoni presidendiga.

Aga enne, kui pole veel paigas, kes on uus Euroopa Komisjoni president, ei saa ka teistest positsioonidest rääkida. Kallas ohkas küsimuse peale, kas plaanib asuda Euroopas kõrge välispoliitika juhi kohale.

"Meil on enne seda nii palju muid muresid, mida me peame lahendama – eelarve, kõik muud asjad, meil on siin laud täis. Mina teen seda tööd peaministrina nii kaua kui ma seda tööd peaministrina teen. Ja teen seda täie pühendumusega," vastas peaminister.

Kuigi liikmesriigid, sealhulgas Eesti ei esita ametlikult kandidaate, on neil oluline roll kõrgete ametikohtade läbirääkimistel. Selleks tuli Eesti valitsusel teha ettepanek sobiva kandidaadi kirjeldusega.

"See inimene peab väga hästi aru saama julgeolekupoliitilisest olukorrast, peab aru saama Venemaa ohust ja selle me sinna kirjutasimegi. Seetõttu on kõige praktilisem, kui see inimene tuleb meie regioonist. Ma ütlen otse välja, kõige parem oleks see, kui see oleks Kaja Kallas, aga me ei saanud sinna kirjutada Kaja Kallase nime, kuna need protsessid on hoopis teistsugused," selgitas välisminister, Eesti 200 esimees Margus Tsahkna.

Kandidaatide üle saavad liikmesriigid rohkem kaasa rääkida oma Euroopa esindajate fraktsioonides. Poliitilised rühmad nagu Euroopa Rahvapartei, sotsiaaldemokraadid ja teised teevad koostööd oma liikmesriikide valitsustega ja Euroopa Ülemkoguga, et esitada oma seisukohad ja eelistused kandidaatide kohta.

"Sotsiaaldemokraatidel on ka oma ettepanekud, millega välja tullakse. Kui toetatakse sotside kandidaati mõnele kohale, siis on seal võimalik läbi rääkida, jah. Aga Euroopa tasandil need otsused käivad," rääkis siseminister, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Ta ei kinnitanud, kas sotsiaaldemokraatidel on ettepanekud tehtud. "Vara veel öelda, sest fraktsioon pole veel kogunenud," ütles ta.

Enne 27. juunil toimuvat Euroopa Ülemkogu, kus ametissenimetamised eeldatavalt toimuvad, valitakse 25. juunil veel Euroopa Nõukogu sekretär, kelleks Eesti on esitanud Indrek Saare.