Läti plaanib kümne aastaga riigi majandust kahekordistada

Läti eelarvedefitsiit on praegu 2,9 protsenti ehk peaaegu Maastrichti kriteeriumi tasemel.

Rahandusminister Arvils Ašeradensi sõnul on eelarvedefitsiit seotud kaitsevaldkonda tehtud suurte investeeringutega ja peaks juba järgmisest aastast hakkama vähenema, jõudes 2028. aastaks 1,7 protsendise miinuseni sisemajanduse kogutoodangust.

Läti SKT omakorda ei kasvanud tänavu palju – vaid 1,4 protsenti, kuid juba järgmisel aastal peaks see tõus olema kuni kolm protsenti. Samuti on inflatsioon Lätis vähenemas.

Eestiga võrreldes on Lätis küll toetused väiksemad, kuid samas on riigipoolset abi tunda rohkem, näiteks järsult tõusnud kodulaenude intressimakseid kompenseerides.

Lätis räägitakse küll riigisektori kokkuhoiust, kuid täpset plaani alles hakatakse välja töötama. Koalitsioon on lubanud, et maksud muutuvad kord nelja aasta jooksul ja lõplikku otsust nende suhtes veel pole.

Majandusminister Viktors Valainis sõnas, et riik on 20 aastaga suutnud suurendada oma majandust kaks korda.

"Oleme 20 aastat Euroopa Liidus ja suutsime selle ajaga suurendada oma majandust kaks korda. Nüüd oleme seadnud sama eesmärgi – kahekordistada oma majandust, kuid mitte kahekümne, vaid kümne aasta jooksul. See tähendab, et liigume edasi kiiremini, keskendudes neile harudele, mis selle eesmärgi tagaksid. Eriline tähelepanu on ekspordil, sest majanduskasvu mudel toetub just sellele. Peame leidma investeeringuid valdkondades, mis tagavad kõrge tootlikkuse. Oleme juba selgitanud, millistes valdkondades seda arengut ja tuge kõige enam vaja on," rääkis Valainis.

Lätlased plaanivad vähendada ka riigivõlga. Eesmärk on jõuda 40 protsendini SKT-st. Kaitsekulud, koroona, elektrihinna tõusu kompensatsioon, ning intressitõus on viinud selle praegu kõrgemaks.

"Selge, et eelnevail aastail toetasime majandust riigivõla suurendamise abil. Ja 2027. aastaks suureneb see kuni 49 protsendini, mis on kõrgeim laenukoormus. Tänasel valitsuse istungil leppisime kokku, et riigi ülesanne on hakata võlakoormust vähendama," sõnas Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.