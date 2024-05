Poola parempopulistid aitavad suurendada Trumpi toetust Ukrainale

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump saab Poola parempopulistidega hästi läbi ning seetõttu pööras Poola valitsus oma pilgu Seaduse ja Õigluse (PiS) partei poole. Varssavi püüab nüüd populistide abiga tagada, et vabariiklased toetaksid Ukrainat ka edaspidi.

USA kongress kiitis hiljuti heaks 61 miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale. PiS teatas seejärel kohe, et see toimus tänu Poola presidendi Andrzej Duda lobitööle. Duda on ka ise PiS-i liige ning kohtus hiljuti New Yorgis Trumpiga.

Duda vestles Trumpiga mitu tundi, nad arutasid ka Ukraina sõjalist abistamist. Lõpuks pidi ka Donald Tuski juhitud tsentristlik valitsus tunnistama, et Duda lobitöö võis aidata Trumpi kallutada Ukraina toetamise poole.

"Usun, et New Yorgi kohtumisel võttis president arvesse Poola valitsuse soovitust ja esitas Poola seisukoha julgeolekuküsimustes," teatas Duda vana vaenlane Tusk.

Duda ja Tusk leidsid ühise keele, kuna mõlemad pooled muretsevad Venemaa ohu pärast. Mõlemad parteid tahavad tagada, et Trumpi tagasivalimise korral jätkaks USA Ukraina toetamist.

Politico toob välja, et Trumpile meeldib, kui teda kiidetakse. PiS ning Duda saavad sellest hästi aru. 2018. aastal kaalus PiS-i valitsus isegi Poolas asuva baasi nimetada Trumpi järgi. PiS-i poliitikud esinevad regulaarselt konservatiivide kogunemistel USA-s.

Trump ise on öelnud, et Duda on tema sõber. "Oleme alati Poola taga. Ma austan seda riiki ja austan väga (Poola) presidenti," rääkis Trump.

Poola välisminister Radosław Sikorski pöördus juba märtsis Poola parempoolsete poole, et nad kasutaksid Ukraina toetamiseks ära oma väga head läbisaamist Trumpiga. Sikorski ütles eelmisel nädalal antud intervjuus, et Trumpi seisukoht Ukraina suhtes pole nii "pole nii must-valge, kui mõned inimesed arvavad". Sikorski tõi välja, et Trump saatis Kiievile tankitõrjerakette juba siis, kui Venemaa polnud veel alustanud täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas. Teised riigid siis veel Ukrainat sõjaliselt ei toetanud.

Poola riiklikud huvid tekitasid USA-s ka väikese poliitilise tormi. Koomik ja saatejuht Stephen Colbert jõudis Dudat juba mõnitada ja leidis, et Poola president käis Trumpile pugemas.

Samas kui naljad kõrvale jätta, siis pärast Duda visiiti tegidki vabariiklased kannapöörde. Trump teatas sotsiaalmeedias, et Ukraina ellujäämine on ka USA jaoks oluline. Samuti nõudis Trump, et Euroopa võtaks end kokku ja hakkaks Ukrainat rohkem abistama.