Sõja 804. päev: Venemaa ei kasuta enam Kertši silda sõjalisteks vedu

The Independent: Venemaa ei kasuta Kertši silda enam sõjatranspordiks

Venemaa on loobunud Kertši silla kasutamisest relvade ja laskemoona vedudeks rindele ning korraldab nüüd sõjalist transporti Ukrainalt okupeeritud alade kaudu, teatas ajaleht The Independent.

Leht viitas Ukraina suurimale eraluurekompaniil Molfar, mille satelliidipiltide analüüs näitab, et okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaa mandriosaga ühendaval sillal ei toimu enam praktiliselt sõjalisi vedusid. "Seepärast ei ole sild enam laskemoona puuduse all kannatavatele Ukraina vägedele oluline sõjaline sihtmärk," märkis väljaanne.

Ettevõtte Maxar tehtud satelliidipildid, mida analüüsis Molfar ning saatis The Independentile, näitavad, et viimase kolme kuu jooksul ei ületanud silda peaaegu mitte ühtegi sõjavarustust vedanud kaubarongi.

Sel perioodil fikseeriti 29. veebruaril ainult 55 vaguniga kütuserongi liikumine sillal.

Venemaa on järsult vähendanud silla kasutamist sõjalisteks vedudeks pärast seda, kui Ukraina ründas silda eelmise aasta 17. juulil, kahjustades sillal kulgevat raudteed.

Rumeenia võib Ukrainale Patriot-süsteeme saata

Rumeenia president Klaus Iohannis ütles, et ta on avatud arutama Patriot-süsteemide saatmist Ukrainale peale seda, kui Saksamaa pöördus Euroopa Liidu ja NATO riikide poole, et nood aitaks tugevdada Ukraina õhukaitset.

"On arutatud, kes saaks saata Patriot-süsteeme Ukrainale," ütles Iohannis pärast kohtumist USA presidendi Joe Bideniga. "President Biden mainis seda meie kohtumisel ja ma ütlesin, et olen avatud aruteluks."

Kiiev: ligi pooled Põhja-Korea rakettidest plahvatavad õhus

Ukraina peaprokuratuur teatas, et võttis vaatluse alla ligi 50 Põhja-Koreast pärit raketti. 21 sellist raketti plahvatas juba õhus. Kuigi Põhja-Korea raketid pole kuigi töökindlad, siis Ukraina muretseb üha rohkem, et Venemaa ja stalinistlik riik süvendavad veel rohkem sõjalisi sidemeid. Väidetavalt on Põhja-Korea tarninud Venemaale ligi kolm miljonit suurtükimürsku, vahendas The Kyiv Independent.

Bloomberg: venelased on leppinud Putini sõjaga Ukrainas

Avalik surve Venemaa liidrile Vladimir Putinile Ukraina sõja lõpetamiseks on oluliselt vähenenud, sest natsionalistlikud üleskutsed suurendavad toetust talle ning karmid repressioonid suruvad maha protestid, kirjutab väljaanne Bloomberg.

Venemaa sissetung Ukrainasse on saanud osaks paljude venelaste igapäevaelust, lükates ümber ootused, et rahvusvaheliste sanktsioonide surve ja süvenev isolatsioon panevad nad lõpuks Putini vastu protestima.

Kreml kasutab aga enda vallandatud suurimat konflikti Euroopas pärast Teist maailmasõda selleks, et Venemaa ümber kujundada, ühendades raevuka natsionalismi seguga nostalgiast Nõukogude aja ja impeeriumi traditsioonide järele. Selle tulemusena ei ole Putinil vaatamata tohututele sõjalistele kaotustele enam suurt survet sõja lõpetamiseks, leidis Bloomberg.

Sotsioloog Anna Kulešova sõnul on praegune pilt teravas kontrastis esimeste kuudega pärast 2022. aasta veebruaris toimunud sissetungi Ukrainasse, kui paljud venelased reageerisid viha ja depressiooniga ning olid šokeeritud.

"Kui olukorrast pole sobivat väljapääsu, pole võimalust lahkuda, vaid on vaja raha teenida ja lapsi kasvatada, on uue reaalsusega lihtsam leppida kui sellele lõputult vastu seista," tõdes Kulešova.

Bloomberg kirjutas, et sõda on tunginud Venemaa kõikidesse kudedesse. Paljudes koolides saadetakse sõduritele kingitusi ja kirju ning lastele pakutakse eritunde, kus õpetatakse "õigeid" ideoloogiaid. Tele- ja raadiojaamad on täis sõjatemaatikat, kus Ukrainas võitlevaid Vene sõdureid kujutatakse Teises maailmasõjas, mida Venemaal nimetatakse Suureks Isamaasõjaks, sõdinute järglastena.

Putin vannutatakse teisipäeval ametisse juba viiendaks ametiajaks. Märtsis "võitis" ta valimised, mida lääneriikide vaatlejad ja poliitikud vaba konkurentsi puudumise tõttu demokraatlikeks valimisteks ei pea.

Läti saadab Ukrainale 24 konfiskeeritud autot

Läti valitsus otsustas teisipäeval anda Ukrainale veel 24 purjus juhtidelt konfiskeeritud autot koguväärtusega 87 361 eurot, edastas uudisteagentuur LETA.

Sõidukid on mõeldud Ukraina kaitseministeeriumile, rahvuskaardile, medisiiniasutustele ja kohalikele omavalitsustele.

Ukraina tsiviiltoetuse seaduse alusel on joobes juhtidelt ära võetud ja nüüd riigile kuuluvad autod võimalik anda Ukraina valitsusele tasuta.

Ukraina teatas 25 Vene tanki hävitamisest ühe ööpäevaga

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 476 460 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 7405 (+25);

- jalaväe lahingumasinad 14 227 (+14);

- suurtükisüsteemid 12 287 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1057 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 792 (+1);

- lennukid 349 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 9717 (+34);

- tiibraketid 2149 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 509 (+32);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2017 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.