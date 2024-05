Harno hakkab arendama 15 miljoni euro eest Eesti elanike roheoskusi

Haridus- ja noorteamet (harno) on alustanud roheoskuste programmi, mille eesmärk on tugevdada Eesti haridussüsteemi vastavust tööturu vajadustele ja edendada keskkonnasäästlikkust. Programmi rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu.

Roheoskuste programmi tegevuste kogueelarve perioodiks 2023-2026 on 15 miljonit eurot. Harno teatel on toetus eraldatud spetsiifiliselt roheoskuste programmi elluviimiseks ja ei ole ümbertõstetav muudesse tegevustesse.

Harno haridusuuenduste osakonna roheoskuste programmijuhi Anna Traksmaa sõnul on roheoskused tuleviku majanduses võtmetähtsusega.

"Roheoskuseid on Eestis väärtustatud, kuid nüüd jõuame koostöös haridusasutuste ja ettevõtluspartneriga laiemalt määratlemiseni, millised on roheoskused, mida peaks haridusse ja sealtkaudu ettevõtlusesse integreerima. Eesmärk on, et ettevõtted oskaksid kasutusele võtta keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja arendada jätkusuutlikke tooteid ning teenuseid. Ühest küljest kasvab teadlikkuse toel nõudmine, aga teisalt on väga oluline ressursside säästlik kasutamine, mida saame teha ainult koos," rääkis Traksmaa.

Roheoskuste programmi tegevused hõlmavad tasemeõppe ning täienduskoolituse õppekavade arendamist valdkondlike töörühmade poolt; täienduskoolituste ja mikrokvalifikatsioonõppe pakkumist ettevõtete rohepöörde toetamiseks; roheoskuste integreerimist kutsestandarditesse ja oskusprofiilidesse. Programmi on kaasatud ligi 80 partnerit, nende seas 19 kutseõppeasutust, kaheksa kõrgkooli ja 49 erialaliitu ja asutust, kellega tehakse tihedat koostööd.

Lisaks õppekavade täiustamisele saavad enam kui 3000 ettevõtetes töötavat inimest, kutseõpetajat ja õppejõudu võimaluse järgneva kahe aasta jooksul osaleda roheoskuste koolitustel. Käesoleval aastal toimub ligi 100 koolitust, vastav nimekiri avaldatakse maikuu jooksul Haridusportaalis. Kuna programmi teavitustegevustel on märkimisväärne roll, viiakse läbi hange kommunikatsiooni- ja turunduspartneri leidmiseks.

Eksamite infosüsteemi (EIS) tõrgete tõttu rambivalgusesse sattunud haridus- ja noorteamet (harno) on ligi 400 töötajaga asutus, mis loodi neli ja pool aastat tagasi nelja haridusvaldkonna asutuse liitmisel ning mille eelarve ulatub tänavu saja miljoni euroni.

Eesti haridus- ja noortepoliitikat ellu viiv harno loodi 1. augustil 2020 nelja asutuse liitmisel. Nendeks olid SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Archimedes ja Eesti Noorsootöö Keskus.

Harnos töötab 394 inimest. Möödunud aasta oktoobris peadirektor Jaak Raie allkirjastatud palgajuhendi kohaselt on harno esmatasandi spetsialisti kuupalk keskmiselt 1200 eurot, kesktaseme spetsialistil 1655, peaspetsialistil 1975, esmatasandi juhil 2365, struktuuriüksuse juhil 3500 ja tippjuhil 5500 eurot.