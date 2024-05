Aasta eurooplane 2024 on Kusti Salm

Aasta eurooplase aunimetuse pälvis tänavu kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes on Euroopa kaitsepoliitika kujundaja, seistes Eesti huvide eest Euroopa Liidus ning töötades selle nimel, et Eesti ja Euroopa oleksid kaitstud, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

Tiitli andis Euroopa päeva seminaril Vabamus üle peaminister Kaja Kallas, kes kandis aasta eurooplase aunimetust 2023. aastal.

Kallase sõnul on Eesti teinud kõige suurema muutuse suhtumises Euroopa poliitikatesse just kaitsevaldkonnas.

" Meist on täna saanud üks põhilisi Euroopa kaitsepoliitika kujundajaid. Viimase kahe sõja-aasta jooksul on pea kõik kaitsepoliitika otsused, milles EL on kokku leppinud, moel või teisel alguse saanud kaitseministeeriumist. Need mõtted on kokku pannud ja tegudeks vormistanud kantsler Kusti Salm. Tema panus Eesti ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisse on olnud äärmiselt oluline ja tänuväärne," ütles Kallas Kusti Salmile auhinda üle andes.

Tänavu 1. mail täitus Eestil 20 aastat ka Euroopa Liidus. Sel puhul andis Euroopa Komisjoni Eesti esindus välja ka aastate eurooplase tiitli, mis läks president Toomas Hendrik Ilvesele märkimisväärse panuse eest Eesti teekonda Euroopa Liidus viimase 20 aasta jooksul.

"Tänu Toomas Hendrik Ilvese tegevusele sai Eesti juba 1997. aastal komisjonilt positiivse hinnangu ja seejärel kutse Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimistele. See on olnud Eesti ajaloo üks olulisemaid hetki, sest tänu sellele ei pea enam mitte kunagi maksma üksi olemise ränka hinda. Lisaks on ta parim näide sellest, kuidas ka väikesest riigist pärit uue liikmesriigi liige suudab päriselt mõjutada Euroopa Parlamendi tegevust," lausus Kallas.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ütles, et Eestil on alati vaja inimesi, kes oskavad Euroopa Liidus tegutseda. "Nii Kusti Salm kui ka Toomas Hendrik Ilves on suutnud mõjutada Euroopa otsuseid julgeolekuvaldkonnas, tehes sellega tugevamaks nii Euroopa Liitu kui Eestit," lausus ta.

Kandidaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid riigisekretär Taimar Peterkop, Postimehe ajakirjanik Evelyn Kaldoja, ettevõtja Indrek Kasela ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tiitli saaja valis välja rahvas 30. aprillist kuni 8. maini kestnud rahvahääletusel.

Aasta eurooplase tiitliga tunnustavad Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Euroopa Liikumine inimest või organisatsiooni, kes on aidanud seista euroopalike väärtuste eest, suurendada Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ning teinud Eesti Euroopas nähtavamaks.

Aasta eurooplase aunimetust antakse välja 2005. aastast.