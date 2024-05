Riisalo soovib digiarengu asekantsleri konkursi haridusnõudeid langetada

"Seoses sooviga laiendada võimalike kandidaatide ringi teeme ettepaneku muuta tingimusi avalikul konkursil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsleri ametikohale seades konkursi lõpptähtaja 17.05.2024 ning kandidaatidele esitatava haridusnõude bakalaureuse või sellega võrdsustatud hariduse tasemele," kirjutas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kirjas riigisekretär Taimar Petekopile.

Praegu tippjuhi konkursiveebis üleval olevas konkursi kuulutuses on kandidaadile esitatava nõudena välja toodud magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja avaliku konkursi digiarengu asekantsleri ametikohale 19. veebruaril pärast seda, kui 2022. aasta alguses seda tööd alustanud Luukas Kristjan Ilves teatas ametist lahkumisest, et jätkata tööd ministeeriumi kantsleri nõunikuna.

Konkursil osales 12 kandidaati, kellest ühega alustati läbirääkimisi töösuhte sõlmimiseks. Välja valitud kandidaat otsustas ühel hetkel aga teise töökoha kasuks, mistõttu kuulutati välja uus konkurss. Nüüd soovibki minister selle konkursi kandidaatide minimaalseid haridusnõudeid magistri tasemelt bakalaureusele langetada.

Konkursiteates selgitatakse, et digiarengu asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise eestvedaja digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side valdkonnas. Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest.