Digiarengu asekantsleriks kandideerib 11 inimest

Varem kahel korral luhtunud digiarengu asekantsleri konkursil kandideerib kolmandal korral 11 inimest ning nüüd on lootus, et Eesti digiriigi juht saab lõpuks valitud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) meediasuhete nõuniku Riina Soobik rääkis, et konkurss veel käib, kuid praegu tundub, et kandidaatide seast valikut on. "Konkurss veel käib, seega tulemus ei ole selgunud. Aga kandidaate ikka on, kelle seast valida. Me väga loodame, et koht saab ikka täidetud, sest digiarengu asekantsler on väga oluline amet," selgitas ta.

Soobik lisas, et varasemad konkursid ei ole olnud edukad, sest esimesel konkursil valitud kandidaat siiski loobus ametisse asumast ja teisel konkursil ei leitud sobivat inimest.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta märkis, et kuigi digiteemad liiguvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist justiitsministeeriumi alla, on hetkel üleminekuprotsess alles algstaadiumis. "Hetkel otsest üleminekut toimunud ei ole, seega ei ole ma nii kursis konkursil toimuvaga. Kuid loodan, et tuleb üks agar ja pealehakkamist täis inimene," ütles Pakosta.

Peale esimest konkurssi alandati kandidaatide haridusnõuet magistrikraadilt või sellega võrdsustatud tasemelt bakalaureusekraadile või sellega võrdsustatud tasemele, et laiendada kandidaatide ringi.

Digiarengu asekantsleri rolliks on juhtida Eesti digiühiskonna arengut, küberturvalisust ja side valdkonna edendamist. Olulisteks eesmärkideks on ka digitaalsete teenuste kvaliteedi tõstmine ja digiühiskonna 2030 visiooni elluviimine.

Digiarengu asekantsleri ametikoht on avaliku teenistuse tippjuhi amet, seega on selle teenistustähtaeg viie aasta pikkune.