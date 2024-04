MKM läheb digiarengu asekantsleri otsimisega uuele katsele

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas digiarengu asekantsleri konkursi välja 19. veebruaril. MKM-i avalike suhete osakonna nõuniku Kady-Ann Suti sõnul osales konkursil 12 kandidaati, kelle seast valiti välja tugevaim ja väga hea kandidaat ning kellega alustati läbirääkimisi töösuhte sõlmimiseks.

"Paraku otsustas välja valitud kandidaat siiski teise töökoha kasuks. Seetõttu kuulutatakse lähiajal välja uus konkurss digiarengu asekantsleri leidmiseks. Uus avalik konkurss annab võimaluse kandideerida ka neil, kes eelmisel korral sellest mingil põhjusel kõrvale jäid, ent kes nüüd tunnevad digiarengu asekantsleri ametikohal töötamise vastu huvi ning kes oleksid selleks väga head kandidaadid," lausus Sutt.

Ta lisas, et eriti julgustab ministeerium kandideerima neid, kellel on valdkonna kogemus nii avalikust kui ka erasektorist ning kellel on suur tahe suunata riigi digimuutusi ja seista hea meie digiriigi korrashoiu eest.

Viieks aastaks ametisse nimetatava digiarengu asekantsleri ülesanne on Eesti digiriigi arengut eest vedada. Tegu on riigi IT-juhiga, kellelt oodatakse muu hulgas digiriigi uuenduste hoo tõstmist, avalike digiteenuste kvaliteedi tõstmist ja riigi küberturvalisuse kindlustamist.

Eelmine digiarengu asekantsler, 2022. aasta alguses seda tööd alustanud Luukas Kristjan Ilves teatas veebruaris ametist lahkumisest, et jätkata tööd ministeeriumi kantsleri nõunikuna.

Eesti Ekspress kirjutas toona, et Ilvese lahkumine ei olnud vabatahtlik, vaid tema tööga oldi rahulolematud nii ministeeriumis kui IT-sektoris. Ilves lükkas väite tagasi ja ütles, et väljaandes kirjutatu ei pea paika ning ta vajab lihtsalt tempomuutust.