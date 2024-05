Maad on tabanud tugev päikesetorm

Päikesetuule puhangud häirivad Maa magnetvälja põhjustades virmalisi. Ööl vastu laupäeva olid need nähtavad mitmel pool maailmas, kaasa arvatud Eestis. Suurimad geomagnetilised tormid on põhjustatud Maa magnetvälja tabavatest krooni massi pursetest.

Yet another strong solar flare was recently observed from NOAA Region 3664... pic.twitter.com/zFTl09Teh5